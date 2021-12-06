Üsküdar'da usulsüz ekmek zammına denetim

Ekmeğe usulsüz zam yapılmasının ardından harekete geçen ekipler, fırınlarda denetime başladı. Ekmeklerin gramajı ve fiyatları kontrol edildi.

Birçok fırında yapılan usulsüz zamlara karşı ekipler harekete geçti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, 10 Kasım itibariyle ekmeğin 230 gram ekmeğin 2,5 liradan satışa sunulacağı duyurulmuştu.

Yapılan açıklama sonrası bazı fırınlarda ekmeğin 3 liradan satışa sunulması sonrası, vatandaşlar durumu tepkiyle karşıladı.

FİYAT VE GRAMAJ KONTROLÜ YAPILDI

Şikayetler üzerine Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde fırın denetimi gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında zabıta ekipleri, girdikleri fırında önce ekmeğin fiyatını ardından gramajını kontrol etti.

"BİZ EKMEĞİ 270 GRAM ÜRETEREK 3 LİRAYA SATIYORUZ"

Denetimler sonrası konuşan fırın işletmecisi Murat Yılmaz, "Denetimde ekmeklerin gramajını tarttılar. Devletin verdiği 230 gram ekmekte 2,5 lira fiyat konulmasıydı. Biz ekmeği 270 gram üreterek 3 liraya satıyoruz. Vatandaş da fiyatları pahalı buluyor. Bize tepki gösteriyor. Biz de ona göre ayarlama yapıyoruz. Usulsüz fiyat belirleyen esnaf arkadaşlardan da devletimizin belirlediği fiyatları uygulamasını isterim." diye konuştu.