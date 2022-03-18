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    Üsküdar'da vatandaşlara Çanakkale menüsü dağıtıldı

    Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünde, İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından savaşla mücadele ruhunu hissettirmek amaçlı vatandaşlara, hoşaf ve ekmek ikram edildi.
    • DHA
    • 18.03.2022 - 17:13
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    Üsküdar'da vatandaşlara Çanakkale menüsü dağıtıldı

    18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla İstanbul Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polislerince Üsküdar Meydanı'nda hoşaf ve ekmek dağıtıldı.

    Komiser Tayfur Akar, mücadele ruhunu biraz olsun anlayabilmek ve o günkü zorlu şartları hissettirmek için böyle bir faaliyet yaptıklarını anlattı.

    "ONLAR SAYESİNDE BURALARDAYIZ"

    Dağıtılan hoşaf ve ekmekten alan Meltem Akça, "Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın, mekanları cennet olsun hepsinin. Onlar sayesinde buralardayız" diye konuştu.

    "ONLARIN İÇMEYE HOŞAFI BİLE YOKTU, AÇLIKLA KAZANMIŞLAR SAVAŞI"

    18 Mart'ın çok önemli olduğunu söyleyen Yusuf Yosma "Ülkemiz, milletimiz için çok anlamlı bir gün. Dünyaya da meydan okuma günü. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Onların içmeye hoşafı bile yoktu, açlıkla savaşı kazanmışlar. Şükretmemiz gerekiyor bugünlere" dedi.

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    Üsküdar da vatandaşlara Çanakkale menüsü dağıtıldı #2

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    Üsküdar da vatandaşlara Çanakkale menüsü dağıtıldı #5

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    Üsküdar da vatandaşlara Çanakkale menüsü dağıtıldı #8


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