Üsküdar'da yangında hasar gören Vaniköy Camisi ibadete açıldı Halk arasında Vaniköy Camisi olarak bilinen Vani Mehmed Efendi Camisi'nde çıkan yangın ardından 8 Temmuz 2021'de başlatılan restorasyonu tamamlandı.

AA

İstanbul onlarca tarihi camiye ev sahipliği yapıyor...

Boğazın incisi olarak isimlendirilen camilerden Vaniköy Cami 15 Kasım 2020'de meydana gelen yangında büyük hasar gördü.

Osmanlı padişahlarından Vani Mehmed Efendi tarafından 1665 yılında yaptırılan, büyük bir kısmı ahşaptan oluşan ve halk arasında "Vaniköy Camisi" olarak bilinen Vani Mehmed Efendi Camisi yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

Camideki çalışmalar, 8 Temmuz 2021'de Koruma Kurulunca onaylanan restorasyon projesi doğrultusunda başladı.

Vaniköy Cami FOTO GALERİ

Çalışmalar sonlandı

Daha önce yapılması planlanan restorasyon kapsamında yangından 1 yıl önce 3 boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilen cami, bunlardan da faydalanıp aslına uygun şekilde ihya edildi.

Yangının ardından hizmete açıldı

Vaniköy Camisi olarak bilinen Vani Mehmed Efendi Camisi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Kasım 2020'de çıkan yangında büyük oranda zarar gören, Kalyon Vakfı ile İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Mehmed Vani Vakfı arasında imzalanan "Restorasyon Protokolü" kapsamında yenilenen cami, ramazan ayında yeniden hizmete girdi.