Üsküdar’da yeni ‘Nevmekan’ Kandilli’de açıldı Üsküdar Belediyesi, Kandilli'de metruk halde bulunan tarihi Glavany Köşkü'nü restore ederek "Nevmekan Kandilli" adıyla yeniden hizmete sundu. Ensonhaber ekibi ise açılışı yakından takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

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ensonhaber.com

İstanbul'un gözde semtlerinden Üsküdar'a yeni bir eser kazandırıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar’ı yaptığı çalışmalarla geliştirmeye devam ediyor.

Gençler için oluşturulan Nevmekan projesi bu kez Kuzguncuk’ta hayata geçti.

'Nevmekan Kandilli' açıldı

Üsküdar Belediyesi boğazın güzel ve tarihi yapılarından Glavany Köşkü’nü restore ederek ‘Nevmekan Kandilli’ ismiyle hizmete açtı.

Nevmekan Kandilli’nin açılmasıyla birlikte ilçedeki dördüncü Nevmekan kütüphanesi de hizmete girmiş oldu.

Çok sayıda isim katıldı

Ensonhaber ekibinin yakından takip ettiği açılışa eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile Üsküdarlılar katıldı.

"Üsküdar ayrı bir zenginlik içerisinde"

Açılış töreninde konuşan Şentop, Üsküdar'ın tarihi müstesna bir şehir olduğunu belirterek, "Bir şehre sadece insanlar değil oradaki binalar, mekanlar da değer katar, anlam katar. İşte bu bakımdan Üsküdar ayrı bir zenginlik içerisinde." dedi.

Hulusi Akar da sosyal ihtiyacı karşılaması amacıyla bu tip mekanların giderek artmasının önemli olduğunu belirterek, "Bir araya gelmenin, birlikte oturmanın, birlikte konuşmanın, tarihimizi, geçmişimizi, edebiyatımızı, fikriyatımızı bu güzel mekanlarda öğrenmemizin en kolay şeklini ortaya koydukları için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"Gençlerle buluşmak için buralara gelmeye devam edeceğim"

Bilal Erdoğan, Üsküdar'ın merkezi konumundan da istifadeyle İstanbul'un dört bir yanındaki gençlerin ders çalışmak ve arkadaşlarıyla buluşmak için bu mekanlara geldiğini belirtti.

Gençlerin ev ve okuldan sonra en çok zaman geçirdiği üçüncü adres olarak gördükleri bu mekanların, nezih, kaliteli ve herkesin estetik anlayışına katkı sağlayacak şekilde yapılar olmasının, gençlere ciddi katkı sağladığını ifade eden Erdoğan, kendisinin de bu mekanlara gelmeye gayret edeceğini dile getirdi.

"Köşkü ilk yapıldığı günkü gibi orijinal halini bozmadan projelendirdik"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise bir taraftan tarihe sahip çıkmaktan diğer taraftan da özellikle gençlerin, çocukların geleceğine hizmet edecek bir mekanı Üsküdarlıların envanterine kazandırmış olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Üsküdar'dan doğan Nevmekanların Türkiye ve yurt dışında ismi bahsedilen millet kıraathaneleri markası haline geldiğini aktaran Türkmen, bugün açılışını yaptıkları mekanın da Türkiye'nin en önemli kütüphanelerinden, millet kıraathanelerinden birisi olduğunu dile getirdi.

Türkmen, 1890 yılında Glavany isimli bir İngiliz'in evi olan yapının, 2021'de Üsküdar Belediyesine tahsis edildiğini, köşkü ilk yapıldığı günkü gibi orijinal halini bozmadan projelendirdiklerini bildirdi.

"Burayı tahsis aldığımızdaki hali ne yazık ki içler acısıydı"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen açıklamasında şunları kaydetti:

130 yıllık muhteşem bir eseri, yeniden ayağa kaldırarak İstanbul’un, Üsküdar’ın ve ülkemizin kültür envanterine katmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu eser hepinizin gördüğü gibi mükemmel bir hale geldi ama burayı tahsis aldığımızdaki hali ne yazık ki içler acısıydı. Burası metruk bir yapı, bir takım asayiş olaylarının, suçların ve suçluların barındığı bir yer haline gelmişti ki tam da o zaman Üsküdar Belediyesi olarak bakanlığımızın tahsisatıyla devraldık ve bu hale getirmiş olduk.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen katılımcılar, daha sonra kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu.