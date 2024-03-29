Üsküdar'daki Çocuk Köyü'nün benzeri Sultanbeyli'de yapılacak Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş, yeni dönem için hazırladığı projelerde çocukların sosyokültürel ve psikolojik gelişimlerine katkıda bulunmak adına Çocuk Köyü'nü 1 yıl içerisinde yapacaklarını söyledi.

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ensonhaber.com

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Ensonhaber YouTube kanalı, yerel seçim süreci boyunca önemli isimleri konuk etti.

Bu isimlerden biri de Cumhur İttifakı'nın Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş oldu.

Tombaş, hazırladığı önemli projelerle bölge halkının desteğini aldı.

Sultanbeyli'ye 'Çocuk Köyü' geliyor

Yayında da projelerine geniş yer veren Ali Tombaş, çocuklar için hayata geçirmeyi planladıkları projeye özellikle dikkat çekti.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in bölgeye kazandırdığı 'Çocuk Köyü' projesinin benzerini Sultanbeyli'ne de yapacaklarını belirtti.

Böylelikle oyun alanları ve sanat çalışmalarıyla birlikte çocukların sosyokültürel ve psikolojik gelişmeleri desteklenmiş olacak.

"Bazı ilçelerimizde var Sultanbeyli'de de olacak"

Tombaş, Hasanpaşa Mahallesi'nde planlanan 'Çocuk Yaşam Köyü'ne ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sultanbeyli’de çocuklarımız için eğlenecekleri vakit geçirecekleri bir proje yapalım dedik. Onu köy olarak belirledik. Bu bazı ilçelerimizde var. Sultanbeyli'de de olacak.

Ne olacak burada? Çeşmesi olacak, canlı hayvanlar olacak, keçisi, köpeği, kedisi olacak. Aynı zamanda da çocuğun oynayabileceği alanlar olacak.

"Tamamen bir köy havasını yaşamış olacak"

Toprakta gezecek çocuk. Salıncakta sallanacak. Nasıl köyde yaşıyora, köyde ne oynuyorsa aynısını biz ona sunmuş olacağız. Binalarda yaşıyoruz, imkanı olan var olmayan var. Burada çocuklar hafta sonu gezecekler. İstedileri gibi orada akşama kadar toprağa basacak, çamurla oynayacak. Tamamen bir köy havasını orada yaşamış olacak. İnşallah Sultanbeyli’de ilk projelerimizden bir tanesi bu olacak. İlk 1 yıl içerisinde yapacağız."