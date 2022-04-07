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Üsküdar'daki Haluk Dursun Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor

Üsküdar'daki Haluk Dursun Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor

Üsküdar Belediyesi tarafından yaptırılan ve 7 gün 24 saat açık olan Haluk Dursun Kütüphanesi’nde bin kişiye hem iftar hem sahur veriliyor.