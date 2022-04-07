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- Üsküdar'daki Haluk Dursun Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor
Üsküdar'daki Haluk Dursun Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor
- Haber Merkezi
- 07.04.2022 - 21:51
- Güncelleme : 07.04.2022 - 22:34
İki yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adını taşıyan kütüphane geçtiğimiz yıl Üsküdar'da açıldı.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından açıldığı günden bu yana gençlerin uğrak yeri haline gelen Haluk Dursun Kütüphanesi, Üsküdar'ın güzel yapılarından biri olarak göze çarpıyor.
Üsküdar'daki Haluk Dursun Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor VİDEO
24 saat açık, üstelik iftar ve sahur da ücretsiz
24 saat açık olan kütüphanede üstelik Ramazan ayı nedeniyle iftar ve sahur yemekleri de veriliyor.
Hiçbir ücret alınmadan öğrencilere istedikleri konforu sağlayan Haluk Dursun Kütüphanesi, 1000 kişilik kapasitesiyle beğeni topluyor.
Kitaplara ulaşmak için üye olmak dışında başka bir şey yapmaya gerek yok
İçerisinde 50 bin kitabın olduğu kütüphanede, üye olmak kaydıyla ödünç kitap alınabiliyor.