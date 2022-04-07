Petrol
101.14
0.07%
Euro
16.04
0.04%
Dolar
14.74
0.25%
Altın
915.52
0.54%
Borsa
2345
1.24%
Bitcoin
644.363
-1.17%
BTXN Coin
33.95
9.83%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 12 C
    Üsküdar'daki Haluk Dursun Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor

    Üsküdar'daki Haluk Dursun Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor

    Üsküdar Belediyesi tarafından yaptırılan ve 7 gün 24 saat açık olan Haluk Dursun Kütüphanesi’nde bin kişiye hem iftar hem sahur veriliyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 21:51
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 22:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İki yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adını taşıyan kütüphane geçtiğimiz yıl Üsküdar'da açıldı.

    Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından açıldığı günden bu yana gençlerin uğrak yeri haline gelen Haluk Dursun Kütüphanesi, Üsküdar'ın güzel yapılarından biri olarak göze çarpıyor.

    Üsküdar'daki Haluk Dursun Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor VİDEO

    24 saat açık, üstelik iftar ve sahur da ücretsiz

    24 saat açık olan kütüphanede üstelik Ramazan ayı nedeniyle iftar ve sahur yemekleri de veriliyor.

    Hiçbir ücret alınmadan öğrencilere istedikleri konforu sağlayan Haluk Dursun Kütüphanesi, 1000 kişilik kapasitesiyle beğeni topluyor.

    Üsküdar daki Haluk Dursun Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor #1

    Kitaplara ulaşmak için üye olmak dışında başka bir şey yapmaya gerek yok

    İçerisinde 50 bin kitabın olduğu kütüphanede, üye olmak kaydıyla ödünç kitap alınabiliyor.

    Üsküdar daki Haluk Dursun Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor #2

    Üsküdar daki Haluk Dursun Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor #3

    Üsküdar daki Haluk Dursun Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor #4

    Üsküdar daki Haluk Dursun Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor #5

    Üsküdar daki Haluk Dursun Kütüphanesi, gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor #6


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray'da iki başkan adayının da ilk tercihi Terim değil
    Futbol

    Galatasaray'da iki başkan adayının da ilk tercihi Terim değil

    Sahursuz oruç tutmanın vücuda verdiği 8 zarar
    Ramazan

    Sahursuz oruç tutmanın vücuda verdiği 8 zarar

    Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı
    Politika

    Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı

    Görüş Bildir