Üsküdar'daki havuz tartışması! Adem Metan yazdı, Sinem Dedetaş cevap verdi

Haber Merkezi

Üsküdar Belediyesi'nin bünyesindeki havuzlarla ilgili alındığı iddia edilen bir karar, tartışmaların fitilini ateşledi.

İddiaya göre; kadınların ve erkeklerin artık ayrı ayrı değil, aynı havuza gireceği yönündeydi.

Ensonhaber yazarı Adem Metan, konuyu köşesine taşıdı.

"BİR ÜSKÜDARLI OLARAK.."

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a köşesinden bir çağrı yapan Adem Metan, bu konunun çok hassas bir mesele olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

Sinem Hanım, öncelikle şunu bilmenizi isterim.



Karma yüzme havuzu kullanımına asla karşı değilim.



Haddime de değil.



Ancak bu çok hassas bir mesele.



Toplumumuzda bu konuda hassasiyet taşıyan hiç de azımsanmayacak kadar insan yaşıyor.



Siz bu hassasiyetleri görmezden gelerek ben dedim ve böyle olacak diyemezsiniz!



Hassasiyeti olan insanları hiçe sayamazsınız!



Eğer karma havuz kullanıma açmak istiyorsanız açın.



Ancak bunu mevcut havuzların kullanım şeklini değiştirerek değil yeni tesisleri hizmete alarak yapın.



Kimse de mağduriyet yaşamasın.



Kimsenin de özgürlükleri elinden alınmasın.



Bu zamana kadar Üsküdar’da tartışmalara konu olan birçok kararınızı yönetim anlayışıdır diyerek yorumladım.



Makul bir zemine oturtabildim.



Ancak bu kararınız hak gaspıdır. Devri sabık tutumdur.



Bir Üsküdarlı olarak, bir insan olarak sizden bu kararınızı tekrar gözden geçirmenizi rica ediyorum. Karar sizin, takdir ise 4 yıl sonra Üsküdarlıların olacaktır…

SİNEM DEDETAŞ'TAN ÖZEL AÇIKLAMA

Adem Metan'ın Ensonhaber'deki yazısı oldukça ses getirdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Ensonhaber yazarı Adem Metan'a özel bir açıklama gönderdi ve kararın temel amacının Üsküdarlı kadınların havuz kullanım süresini artırmak olduğunu belirtti.

İşte Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, havuzlarla ilgili Adem Metan'a gönderdiği özel açıklama:

18 Aralık 2024 tarihli yazınız üzerine bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim.



Üsküdarlılardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda, spor tesislerimizde çeşitli düzenlemeler gerçekleştirdik. Bu düzenlemelerin temel amacı, Üsküdarlı kadınların havuzlarımızı kullanım süresini artırmaktır.



Havuzlarımızda sadece kadınların kullanımına özel günler olmakla birlikte, daha önce erkeklerin kullanımına ayrılan kimi günlerde karma sisteme geçilerek; tüm Üsküdarlılara, aileleri ve yakınlarıyla beraber spor yapma imkânı sunulması amaçlanmıştır.



Bu kapsamda, belediyemizin bünyesinde bulunan Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi ile Çavuşdere Spor Sarayı’nda bulunan iki farklı havuzdan birinde haftanın altı günü sadece kadınlara, diğer havuzda ise haftanın üç günü erkeklere, üç günü de karma olarak hizmet verilecektir.



Prof. Dr. Raşit Küçük Gençlik ve Spor Merkezi, Muhsin Yazıcıoğlu Kapalı Spor Salonu, Vakıfbank Spor Sarayı, Boğaziçi Yaşam Merkezi ve Libadiye Spor Salonu ve Yüzme Havuzu’nda ise üç gün kadın, iki gün karma ve bir gün de erkek olarak kullanım gerçekleştirilecektir.



Gördüğünüz üzere, çarpıtmaya başvurularak “Üsküdar Belediyesi’nin havuzları tamamen karma oldu” algısı oluşturulmak istenmiştir. Fakat Ocak ayında başlatacağımız uygulama için, kadınlar başta olmak üzere tüm Üsküdarlılardan yoğun bir şekilde destek mesajları aldık.



Havuzlarımızla ilgili düzenlemeleri vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdiğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Amacımız kadınlarımızın bu imkândan daha rahat ve daha uzun süre faydalanmasıdır.



Üsküdar, her kesimden vatandaşın huzur içinde yaşadığı ve hizmetlerden eşit faydalandığı bir ilçe olmayı sürdürecek. Bizim için tüm komşularımız eşit ve değerlidir. Sportif ve sosyal olanaklardan daha çok kadınımızın faydalanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.



Saygılarımla,



Sinem Dedetaş

Üsküdar Belediye Başkanı

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