Üsküdar'ın çehresi kentsel dönüşümle yenilendi: Kirazlıtepe güvenli hale getirildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında yurt genelinde güvenli konutlar için yeni bir projeyi işaret etmesiyle kentsel dönüşüm hamlesi başlatıldı. Üsküdar'ın Kirazlıtepe ilçesinde de 551 bağımsız bölümün teslim edildi.

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Türkiye, 3 ay önce asrın felaketi ile yüzleşti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde büyük yıkıma yol açmasıyla, yurt genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçildi.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” sloganıyla deprem dönüşümü hamlesi başlattı.

Böylelikle Megakent İstanbul'da da riskli bölgeler tespit edildi.

Ardından kısa sürede vatandaşlar için güvenli konutlar inşa edildi. Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, yeni konutlarına yerleşen vatandaşların da memnuniyeti arttı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de dönüşüm kapsamında yeni bir proje daha duyuruldu.

Yarısı devletten

Müjdeli haberi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Proje ise, 'Yarısı Bizden' kampanyası olarak açıklandı. Böylelikle, dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağı belirlendi.

Proje, binlerce vatandaşa adeta nefes oldu.

İstanbul'un kentleri yenileniyor

Dönüşümle birlikte toplamda 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü sağlanırken, 6,6 milyon ev ve iş yeri denetimi tamamlandı.

Sosyal konut, dönüşüm ve yapı denetim çalışmalarıyla nüfusun yüzde 65’ine denk gelen 55 milyon vatandaş şimdilerde depreme dayanıklı konutlar da yaşıyor.

Megakent'te ise 39 ilçede 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor.

Bakanlık eliyle 93 bin bağımsız birimin olduğu; Fikirtepe, Tozkoparan, Zeytinburnu, Bağcılar, Esenler, Üsküdar, Kağıthane, Beyoğlu, Okmeydanı, Beykoz, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Tuzla, Pendik, Ataşehir, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Bayrampaşa bölgelerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Üsküdar Kirazlıpete'de ise 551 bağımsız birim dönüşüme girerek tamamlanan konutlar teslim edildi.

"Bin 500 bağımsız bölümün teslimini de sene sonu gerçekleştireceğiz"

Bölgedeki çalışmalara ilişkin bilgiler veren Anadolu Yakası Kentsel Dönüşüm Birim Sorumlusu Enes Gürbüz:

Kirazlıtepe kentsel dönüşüm proje alanımızda 551 bağımsız bölümün teslimini hak sahiplerimize tamamladık. Bin 500 bağımsız bölümün teslimini de sene sonu gerçekleştireceğiz. Mehmet Akif Mahallemizde de bin 153 bağımsız bölümün ihalesini bu yıl başında yaptık. 2024 sonu itibariyle de hak sahiplerine teslimini planlıyoruz.



Üsküdar ilçemizde yaklaşık 4 bin bağımsız bölümü ilgilendiren kentsel dönüşüm uzlaşma sürecini de sürdürüyoruz. Hak sahiplerimizin rızası olmasıyla birlikte bu alanlarımızda da çalışmalarımıza başlayacağız.



Şu an sahada bakanlık olarak 93 bin bağımsız bölümün yapımı sürmektedir. Yarısı Bizden kampanyamıza hak sahiplerimiz yoğun ilgi gösteriyor. 630 binden fazla bağımsız bölüğümü ilgilendiren 139 bin başvuru aldık

"Oturuyorduk ama bir şey olacak diye korkuyorduk

Evini kentsel dönüşümle yenileten vatandaş:

Evlerimiz eskiydi. Çok memnunuz. Güzel oldu, depreme dayanıksızdı. İçinde oturuyorduk ama bir şey olacak diye korkuyorduk. Belediyemiz kentsel dönüşüme geçeceğini söyleyince razı olduk, devletimize güvendik. Şimdi aldık evimizi, oturuyoruz. Devletimiz olunca güvendik. Dedikleri gibi 2 sene içinde teslim ettiler.

"Devletimiz 2 yıl içerisinde bize teslim etti"

Bir başka vatandaş ise şöyle konuştu: