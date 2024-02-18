Üsküdarlı amca Murat Kurum'la çay içmek istemişti: Buluşma gerçekleşti Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, kendisiyle çay içmek isteyen bir amcayı evinde ziyaret etti.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Sahaya inen ve İstanbul'da ayak basılmadık yer bırakmayan Kurum, bu kez Üsküdar'daydı.

Murat Kurum Üsküdar'da yeniden aday gösterilen belediye başkanı Hilmi Türkmen'le birlikte tek tek vatandaşları evinde ziyaret etti.

Kurum'un evinde ziyaret ettiği bir amca ise kendisini daha önce çaya çağırmıştı.

Duygusal sözlerle seslendi, Murat Kurum geri çevirmedi

Murat Kurum'un fotoğrafının yer aldığı seçim aracının karşısında konuşan Üsküdarlı amca, "Şuna bak ya Allah'ını seversen şuraya bak ya. Ya bunu insan sevmez mi? Bir kere çehresi, Yaradana yakın gözüküyor yakın. Bir kere gelse dolaşsak, bir yerde bir çay içirsem yeter." demişti.

Yaşlı amcanın bu sözleri geri çevrilmedi ve vatandaşların gönlünde taht kuran Murat Kurum Üsküdar'da kendisiyle buluştu.

O sıcak ve samimi anlar ise çektirilen karelere yansıdı...

O anları Murat Kurum paylaştı

Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Kurum, şu notu düştü;