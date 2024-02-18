Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.
Sahaya inen ve İstanbul'da ayak basılmadık yer bırakmayan Kurum, bu kez Üsküdar'daydı.
Murat Kurum Üsküdar'da yeniden aday gösterilen belediye başkanı Hilmi Türkmen'le birlikte tek tek vatandaşları evinde ziyaret etti.
Kurum'un evinde ziyaret ettiği bir amca ise kendisini daha önce çaya çağırmıştı.
Duygusal sözlerle seslendi, Murat Kurum geri çevirmedi
Murat Kurum'un fotoğrafının yer aldığı seçim aracının karşısında konuşan Üsküdarlı amca, "Şuna bak ya Allah'ını seversen şuraya bak ya. Ya bunu insan sevmez mi? Bir kere çehresi, Yaradana yakın gözüküyor yakın. Bir kere gelse dolaşsak, bir yerde bir çay içirsem yeter." demişti.
Yaşlı amcanın bu sözleri geri çevrilmedi ve vatandaşların gönlünde taht kuran Murat Kurum Üsküdar'da kendisiyle buluştu.
O sıcak ve samimi anlar ise çektirilen karelere yansıdı...
O anları Murat Kurum paylaştı
Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Kurum, şu notu düştü;
Sevdi mi böyle yürekten sever bizim insanımız. Seyfullah amcamız Sn. Cumhurbaşkanımızın İBB adayı olduğu dönemdeki kartı hala saklıyor.
Kartta, İstanbulluların beş senenin sonundaki ortak hissiyatı yazıyor: “İstanbul Emin Ellere”
Amcamıza söz verdik. 1 Nisan’da İstanbul ehil ve emin ellerde olacak.
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