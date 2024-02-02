Üsküdarlı vatandaştan İBB'nin sütun hizmetine tepki: 'Bunlar hizmetten anlamıyor' İl yönetimleri kadar büyük önem taşıyan ilçelerden biri de Üsküdar. Bölgede yaptığımız sokak röportajında vatandaşlar mevcut yönetimden memnun olduklarını söylerken, İBB'yi de eleştirdi.

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Yerel seçimlere doğru vatandaşların tercihleri kesinlik kazanıyor.

Özellikle büyükşehirlerde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda İstanbul oldukça dikkat çekiyor. Öte yandan megakent ile birlikte ilçelerde de adaylar büyük önem taşıyor.

Üsküdarlılara adaylarını sorduk

Bunlardan biri de AK Parti yönetiminde olan Üsküdar.

Bölge halkı Başkan Hilmi Türkmen'den oldukça memnun. Ensonhaber olarak sahaya indiğimiz seçim arifesinde bir de Üsküdarlılara mikrofon uzattık.

Vatandaşlara 'Hilmi Türkmen mi? CHP'nin adayı Sinem Dedetaş mı?' sorusunu yönelttik.

İBB'ye eleştiri: Bunlar hizmetten anlamıyor

Verilen cevaplar arasında İBB'ye de eleştiriler oldu. Üsküdar Meydanı'na yakın bir bölgede sütun hizmeti veren belediyecilik anlayışı halkın oldukça tepkisini çekiyor.

Öyle ki röportajda da konuşan bir vatandaş, "Alın bakın yaptıkları hizmet burada. Bunlar hizmetten anlamıyor. AK Parti tüm ilçeleri almalı. Belediyecilik anlayışında çok iyi." yorumunda bulundu.

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