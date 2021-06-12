Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhaniye Mahallesi'nden geçtiği sırada yol kenarında kendisini bekleyen vatandaşları görüp, aracını durdurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhaniye Mahallesi sakinleri tarafından durduruldu. Aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Burhaniye Mahallesi'nde yaşayanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün cami açılışı sırasında kentsel dönüşüme destek verilmesini isteyerek, "Eğer adım atılmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, orada oturma eylemi yapın. Ben de yanınızda yer alacağım" sözlerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki vatandaşlar bir süre daha sohbet ettikten sonra yoluna devam etti.

Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne gidene kadar konvoyunu durdurarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Üsküdarlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti VİDEO