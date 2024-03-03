Üsküdarlılar hazır mısınız? Hilmi Türkmen duyurdu: Çocuk Köyü açılıyor... Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "İşte karşınızda Çocuk Köyü" diyerek açılışa hazırlanan Üsküdar Çocuk Köyü'nün son halini paylaştı.

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ensonhaber.com

Üsküdar Belediyesi yaptığı hizmetlerle göz doldurmaya devam ediyor.

Vatandaşların her anında yanında olan ve ihtiyaçlarını karşılayan Başkan Hilmi Türkmen, yeniden aday gösterildi.

Üsküdar'a yaptığı hizmetler ile bölgenin çehresini değiştiren Türkmen, daha önce defalarca yaptığı gibi çocukların kalbini bir kez daha kazanmaya hazırlanıyor.

Daha önce detayları paylaşılan Üsküdar Çocuk Köyü Projesi ise bitti ve yarın açılıyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkmen, "İşte karşınızda Üsküdar Çocuk Köyü!

Köy meydanı, kahvesi, gölü, kütüphanesi, at çiftliği, küçükbaş, büyükbaş hayvanları, meyve, sebze bahçeleri, kümesleri, oturma, yürüme alanları…

Köyünüz yarın açılıyor, tamamı ile sizin, çocuklarınızın ve tabi ki ücretsiz." ifadelerini kullandı.

Çocukların köy hayatını doyasıya yaşama imkanı bulacağı çocuk köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ise yerini aldı.

Üsküdar Çocuk Köyü'ne nasıl gidilir

Yarın açılacak olan Üsküdar Çocuk Köyü'nün açık adresi şu şekilde; "Üsküdar Belediyesi Çocuk Köyü, Küçüksu, Metin Sk., 34684 Üsküdar/İstanbul"

Buraya gitmek isteyenler, toplu taşıma araçlarını kullanabilir. Avrupa Yakası'ndan gelmek isteyenler Marmaray ile Üsküdar'a ulaştıktan sonra otobüse binebilir. Otobüs olarak 15U kullanılanılabilir.

Anadolu Yakası'ndan Çekmeköy tarafından metro ile gelenler ise Ümraniye durağında inerek, "14R" otobüsünü kullanabilir.

Bulgurlu tarafından metro ile gelenler ise 15SK ve 15 ÇK'yı kullanabilir. Yine Ümraniye'den gelecek olanlar, otobüs olarak "11 H'yi" tercih edebilir. Ayrıca Ümraniye'den gelenler önce 15B ardından ise İtfaiye durağında inerek 14R'ye binebilir.

Marmaray ve metro dışında da aşağıda yer alan otobüsler, Üsküdar Çocuk Köyü'ne sizi ulaştırabilir;

15SK



15ÇK



14R



15U



11H

Dünyada bir ilk

Çocuk Köyü Projesi'ne dair detayları daha önce de paylaşan Hilmi Türkmen, 3,5 yıl üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ve İstanbul'da değil, Çocuk Köyü Projesi tüm özellikleriyle dünyada da bir ilk...

Çocuklara doğal köy ortamını sunacak olan bu proje, İstanbul'un göbeğinde çocukların eğlence merkezi haline gelecek.

85 bin metrekarelik alana yapılan projenin içerisinde; birbirinden lezzetli meyve ağaçları, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar olacak.

Çocuklar ağaçlardan meyve toplarken bir yandan ise hayvanlardan süt sağabilecek.