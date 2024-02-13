Üsküdar'da halkın nabzını tuttuk Ensonhaber ekipleri, Türkiye genelinde il il ilçe ilçe halkın nabzını tutuyor. İstanbul Üsküdar'da yaptığımız sokak röportajında Türkiye'nin yakından tanıdığı Süleyman Amca, CHP'yi yerden yere vurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Genel seçimleri arkasında bırakan Türkiye, 31 Mart'ta bir kez daha sandık başına gidiyor.

Bu kez yerel seçimler için oy kullanacak vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerdeki belediye başkanlarını seçecek.

Özellikle İstanbul'da kıyasıya bir yerel seçim süreci yaşanırken Ensonhaber de sokağın nabzını tutmayı sürdürüyor.

Ensonhaber ekiplerinin son durağı Üsküdar oldu.

Üsküdar'da yerel seçimlere ilişkin gerçekleştirdiğimiz sokak röportajında, halkın büyük kısmı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den övgüyle bahsetti.

"Adam yapılacak ne varsa yapıyor, kalkıp mucize bekleyecek halimiz yok"

O isimlerden biri de sokak röportajlarıyla ünlenen Süleyman Amca oldu.

Süleyman Amca, Hilmi Türkmen'in çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben Hilmi Türkmen’den çok memnunum. Hilmi Türkmen’e oy vermemek Üsküdar’a ihanettir ben böyle biliyorum. CHP’den babamı Üsküdar’a belediye başkanı koysalar vallahi de billahi de vermem babamı tepelerim, benim aklım böyle çalışıyor."

İşte Ensonhaber'in son sokak röportajı sizlerle...