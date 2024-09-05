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Üsküplü Amcanın Tayyip Erdoğan sevgisi: Tayyip ağabey'e selam söyle

Üsküplü Amcanın Tayyip Erdoğan sevgisi: Tayyip ağabey'e selam söyle Kuzey Makedonya ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile sohbet eden Üsküplü amca, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını gönderdi.