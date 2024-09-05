Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Başkent Üsküp'e giden Bakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile gerçekleştirdiği toplantının ardından bir okulu ziyaret ettim.
BAKAN FİDAN SEVGİYLE KARŞILANDI
Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Fidan, öğrenciler tarafından Türk bayrakları ve "Türkiye" sloganlarıyla karşılandı.
Ziyaretinin ardından okuldan ayrılan Bakan Fidan, dışarıda kendisini bekleyen kalabalıkla buluştu.
"TAYYİP AĞABEY NASIL"
Sevgiyle karşılanan Bakan Fidan, kendisiyle konuşmak isteyen Üsküplü amca ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Bakan Fidan'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı soran Üsküplü Amca 'Tayyip ağabey nasıl?' ifadesini kullanarak sevgisini gösterdi.
TÜRKİYE VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SELAM GÖNDERDİ
Amcaya 'Tayyip ağabey iyi' cevabını veren Hakan Fidan'ın samimiyeti yürekleri ısıttı.
Bakan Fidan'la sohbetini bitiren yaşlı amca Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını gönderdi.
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