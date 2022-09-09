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    Üst düzey yönetici terörist tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakalandığını duyurduğu DEAŞ'ın en önemli üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
    • 09.09.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 18:03
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    Üst düzey yönetici terörist tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

    Teröre ve teröristlere geçit yok...

    Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında opersyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, Türkiye'de yakalandı ve gözaltına alındı.

    Terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, bugün sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

    Teröristin tutuklanması talep edildi

    Savcılıkça sorgulanan şüpheli Al Sumaidai, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

    Hattab Ghazal Al Sumaidai, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

    Üst düzey yönetici terörist tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi #1

    Ne olmuştu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı.

    DHA'nın haberine göre; teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görülmüştü.

    Üst düzey yönetici terörist tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi #2


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