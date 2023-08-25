Üst üste sarsıntı yaşayan Malatya'da endişeli bekleyiş

İHA

Türkiye 6 Şubat tarihinde felaketi yaşadı.

11 ili vuran deprem sonrasında yaralar sarılmaya devam edilirken Malatya'da artçı depremler sürüyor.

Son olarak Yeşilyurt merkezli 5.0 büyüklüğündeki depremle sarsılan kentte, vatandaşlar depremle yatıp kalkerken, depremlerin merkez üssü Yeşilyurt’ta ise endişeli bekleyiş sürüyor.

Kentin en büyük ilçesi durumunda olan ve depremlerde yapı stokunun yüzde 71’i hasar gören Yeşilyurt’ta korku ve paniğin sürdüğünü belirten Adem Budak durumu şu ifadelerle özetledi;

"Vatandaş kış öncesinde kalacak yer ayarlamaya çalışıyor"

İnsanlarımız tabi ki tedirgin, ilçede çoğu yer yıkıldı. Vatandaşlar yaklaşacak kış öncesinde kalacak yer ayarlamaya çalışıyor. Bölgede kış çetin geçiyor bunun için bir çok vatandaş bahçelerinde kışı geçirebilecek hazırlık içerisinde. Her yerde ufak tefek inşaatlar var daha çok çelik ağırlıklı prefabrik ev ve konteynerler için çalışılıyor. Malatya merkezde olduğu bir çok kişi park ve bahçelerde yaşamını sürdürmeye çalışıyor.