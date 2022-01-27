Usta oyuncu Fatma Girik'e veda

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in naaşı, tüm sevenlerinin katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne gönderildi.

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasının bir yaprağı düştü...

70 yaşındaki oyuncu Fatma Girik, iki gün önce hayata gözlerini yumdu.

Usta oyuncu için bugün Şişli Belediyesi'nde tören düzenlendi.

Belediyenin fuaye alanında gerçekleşen törene, sanatçıyı sevenlerin yanı sıra kültür sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

"DİMDİK BİR DURUŞA SAHİPTİ, DEV BİR SANATÇIYDI"

Törende konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in rol aldığı filmlerle milyonların gönlünde taht kurduğunu söyleyerek "Bunu hayat görüşü ve kitleler önünde çizdiği toplumcu profili de besledi. Toplumsal mücadelelerde ve haksızlıklar karşısındaki tepkilerde de Fatma Girik ismi hep ön plana çıktı. Madenci yürüyüşlerinde yer aldı. Sendikalaşma süreçlerinde ezilmişlerin yanında kendini ve gücünü gösterdi. Metin Göktepe cinayetinin aydınlatılması sürecinde attığı kritik ve güçlü adımlar hala aklımızdadır. Onurlu, dimdik ve devrimci bir duruşu vardı. Bu duruşunu alelade bir vatandaş, dev bir sanatçı ve bir siyasetçi olarak yaşamının son anına kadar korudu." diye konuştu.

Muammer Keskin, Şişli'de bir kız yurdu ile bir kreşin Fatma Girik adıyla hizmet verdiğini aktararak ismini sonsuza kadar Şişli'de yaşatacaklarını söyledi.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Sanatçının kardeşi Günay Girik de çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim hepinize." dedi.

Usta oyuncu Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ"

Girik'in manevi kızı ve yeğeni Fatma Ahu Turanlı ise "Buraya geldiğiniz, ona iyi dileklerinizi, dualarınızı ilettiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum, onun adına. Fatma annem Şişli'ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda, Şişli Belediye Başkanıyken onu evde görmek çok zordu açıkçası. Hafta sonları bile evde yoktu. Sabahın 7'sinde kalkıp işçilerle yolları yıkamaya giderdi, çizmelerini ayağına takıp. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti." ifadelerini kullandı.

YAKINLARI FATMA GİRİK'İ ANLATTI

Girik'in naaşı, Şişli Belediyesi önünde gerçekleştirilen törenin ardından Cemal Reşit Rey'e getirildi ve sahnenin ortasına konuldu.

Törende, Girik'in oynadığı filmlerden kesitler gösterildi. Ardından Girik'in sevenleri Türk bayrağına sarılı naaşının yanına gelip kürsüye çıkarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Ediz Hun: Olağanüstü bir kadındı, dürüsttü, mertti VİDEO

EDİZ HUN: OLAĞANÜSTÜ BİR KADINDI

Kürsüye çıkan Ediz Hun, Girik ile 1964 yılında tanıştıklarını söyleyerek, "58 yıl geçti. Olağanüstü bir kadındı, dürüsttü, mertti. İnsanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil sarsılmaz duruşlardadır. Böyle bir kadındı. Çok dürüst karakterli son derece mükemmel bir insandı. Türk sanat alemi için büyük bir kayıptır." diye konuştu.

NUR SÜRER: BU KADINI UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL

Sanatçı Nur Sürer ise "Gerçekten bizim Fatomuz bunların da çok üstünde bir kadındı. 1985 yılında tanıştık. Ben gözlerine bakınca hayatımda mavinin bu kadar güzel olduğunu düşünememiştim. 20 gün önce konuşmuştuk. O bize dokundu biz ona dokunduk. Onunla görüştüğümüzde, 'Ben sinema arkadaşlarımla gurur duyuyorum' dedi. 5 yıldır bir tane uyunca da gelip bir şey istemedi. Onlarla gurur duyuyorum. Bu kadını unutmak mümkün değil." dedi.

Konuşmaların ardından Girik'in naaşı, cenaze namazının kılınması için Teşvikiye Camii'ne doğru yola çıkarıldı.