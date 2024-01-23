Uyarılar ile kar beklenen Balıkesir'de güneş açtı

İHA
Yurt genelinde kış sezonu hakim.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerinde Balıkesir için kar yağışı ve sağanak yağış beklentisi bildirildi.
Kar beklenirken güneş açtı
Ancak kara kışın beklendiği kentte, bahar havasını yaşandı.
Hava sıcaklığı 8 derece olarak hissedilen Balıkesir’de güneşin etkisi ile vatandaşlar çarşıya akın etti.
Güneş yerini bulutlara bırakacak
Ocak ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte sıcaklıkların iyice düşmesi ve yağış beklentisi olurken, tam tersine güneşli ve bahar havası yaşandı.
Meteorolojiden edilen bilgilere göre Çarşamba günü parçalı bulutlu olması beklenirken Perşembe günü gece saatlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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