Uyarılar ile kar beklenen Balıkesir'de güneş açtı Balıkesir için yapılan hava tahminlerinde kar yağışı ön görülürken, bahar havası yaşandı. Hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçülürken vatandaşlar çarşıya akın etti.

İHA

Yurt genelinde kış sezonu hakim.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerinde Balıkesir için kar yağışı ve sağanak yağış beklentisi bildirildi.

Kar beklenirken güneş açtı

Ancak kara kışın beklendiği kentte, bahar havasını yaşandı.

Hava sıcaklığı 8 derece olarak hissedilen Balıkesir’de güneşin etkisi ile vatandaşlar çarşıya akın etti.

Güneş yerini bulutlara bırakacak

Ocak ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte sıcaklıkların iyice düşmesi ve yağış beklentisi olurken, tam tersine güneşli ve bahar havası yaşandı.

Meteorolojiden edilen bilgilere göre Çarşamba günü parçalı bulutlu olması beklenirken Perşembe günü gece saatlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)