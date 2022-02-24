Üyelere çağrı geldi! NATO 4. maddesi nedir, ne anlama gelir?

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar dünya ülkelerini de endişelendiriyor. Letonya, NATO üyelerine 4. maddeye uymaları çağrısında bulundu. Peki NATO 4. maddesi ne anlama geliyor?

Rusya Ukrayna geriliminin çatışmaya dönüşmesiyle birlikte gözler NATO'ya çevrildi.

Geçtiğimiz sene Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurmuş, bunun üzerine gerilim tırmanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçtiğimiz günlerde Ukrayna’ya tam desteklerini ortaya koyacaklarını kaydetmişti.

Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından NATO 4. maddesi gündeme geldi.

Hem Rusya hem de Belarus ile sınırı olan NATO üyesi Letonya, NATO'nun 4. maddesi kapsamında üyeler arasında istişareler yapılmasını istedi.

Peki NATO 4. maddesi nedir, ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...

NATO 4. MADDESİ NEDİR

NATO'nun 4. maddesi şöyle:

"Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır."

4. madde genellikle, NATO'nun ‘bir müttefike yapılmış saldırı, tüm NATO ülkelerine yapılmış saldırıdır’ içeriğine sahip meşhur 5. Madde’nin işletilmesinden bir önceki adım olarak görülüyor.

NATO 5. MADDESİ

Anlaşma kapsamında 5. madde içeriği ise şöyle:

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa;

BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır.

Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."





NATO ÜYESİ ÜLKELER

NATO üyesi ülkelerin alfabetik listesi ise şu şekildedir:

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)



