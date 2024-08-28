Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi ile taksi sorunu çözülecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıkladığı İstanbul'da taksi sorununa çözüm olacak Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'yle birlikte taksi uygulamalarının önü açılacak.

Haber Merkezi

İstanbul'da taksi sorununu kökten çözmek amacıyla Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi devreye alınıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul'daki taksi sorununu çözmek için yeni sistemi onaylayacaklarını belirtti.

TAKSİ SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM: UBER BENZERİ UYGULAMALARLA KALİTE VE İSTİHDAM ARTISI

Bu yenilikle birlikte, Uber gibi uygulamaların önünün açılmasıyla taksiler daha etkin bir şekilde denetlenecek ve bu süreç, sektörde yeni iş imkanlarının doğmasına zemin hazırlayacak.

Sistemin getireceği düzenlemelerle hem taksi hizmetlerinin kalitesinin artması hem de istihdam olanakları genişlemesi bekleniyor.

Bu gelişmenin, İstanbul'un taksi sorununu çözmede önemli bir adım olacağı düşünülüyor.