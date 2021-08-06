Uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz koronavirüs aşı miktarı 75 milyonu geçti

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 75 milyonu geçti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Açıklanan son verilere göre, ülke genelinde yapılan toplam aşı miktarı 75 milyonu geçti.

Anlık veriler, Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yayınlandı.

Yayınlanan verilere göre ülke genelinde son durum şöyle:

6 Ağustos saat 08.30 itibarıyla ülke genelinde, 41 milyon 470 bin 63 birinci doz aşı uygulandı.

TOPLAM AŞI MİKTARI 75 MİLYON 289

İkinci doz aşı miktarı 28 milyon 197 bin 977 olurken, 5 milyon 332 bin 249 üçüncü doz aşı uygulandı.

Bu veriler ile toplam aşı miktarı 75 milyon 289'a yükseldi.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE AŞI

İstanbul'da uygulanan toplam aşı miktarı 13 milyon 720 bin 582 doz, Ankara'da 5 milyon 978 bin 390 doz oldu.

İzmir'de ise 4 milyon 982 bin 513 doz aşı uygulandı.