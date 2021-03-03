UYUMA nedir, nasıl kullanılır? Uyuşturuyla Mücadele Aplikasyonu UYUMA indir

UYUMA uygulaması sayesinde uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili herhangi bir olay gözlendiğinde, polis ekiplerine kısa sürede ihbar edilebiliyor. Peki UYUMA uygulaması nedir, nasıl kullanılır?

Türkiye'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında geliştirilen UYUMA uygulaması, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir kez daha tanıtıldı.

Başta gençler olmak üzere vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması aktif hale getirildi.

Vatandaşlar, UYUMA uygulaması ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki UYUMA nedir, nasıl kullanılır? UYUMA uygulaması nasıl indirilir? İşte Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu UYUMA hakkında detaylar..

UYUMA NEDİR?

UYUMA projesi, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. Bu proje ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlanması hedeflenmiştir.

Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır.

UYUMA UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması artık aktif olarak kullanılmaktadır.

Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacaktır.

Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek.

İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır.