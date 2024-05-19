Uyuşturucu alırken yakalanmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ile ilgili yeni gelişme Uyuşturucu alışverişi esnasında polise yakalandığı öğrenilen oyuncu Feyza Civelek hakkında tanık sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkartıldı.

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Son dönemin en popüler dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek uyuşturucu alırken polise yakalandı.

Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla yaptığı konuşmanın da ortaya çıkması sonrası olay sonrası genç oyuncu sessizliğe gömülmüştü.

Yaşananların ardından ünlü oyuncu Feyza Civelek’in adının karıştığı uyuşturucu skandalında yeni gelişme yaşandı.

Uyuşturucuyu aldığı kişinin ifadesi ortaya çıktı

Civelek’in uyuşturucu temin etmeye çalıştığı iddia edilen Selçuk Ç., davada verdiği ifadede Feyza Civelek’le nasıl tanıştığını anlattı.

Olay günü işten çıkıp evine gittiğini ve alkol aldığını söyleyen Selçuk Ç., Civelek’in kendisini gece 03.30 gibi aradığını, kendisinin ise “Tamam geliyorum takılalım” dediğini belirtti.

Daha önce ilişkimiz vardı: Feyza medyaya düşmemek için bu şekilde ifade veriyor

Civelek’le kendisinin daha önce ilişkisi olduğunu öne süren Selçuk Ç. “Maaşımdan 4 bin lira ile uyuşturucu madde aldım. Tam evinin önüne geldim polisler beni yakaladı. Feyza da medyaya düşmemek için bu şekilde ifade veriyor. Benim Beşiktaş’ta bir müşterim vardı. Beni kahve içmeye çağırmıştı. O vesileyle Feyza ile tanıştım” dedi.

Ben maddeyi torbacıdan alıp Feyza’ya götürüyordum: Beraber içecektik

Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre tanıştıktan kısa bir süre sonra muhabbetlerinin uyuşturucu ortamına döndüğünü aktaran Selçuk Ç., şöyle devam etti:

“Ben de uyuşturucu kullanıyordum. O da uyuşturucu kullanıyordu. Yaklaşık 1.5 yıldır arkadaşız. Feyza yanına gittiğimde alkollü değildi. Uyuşturucu içmişti. Ben maddeyi torbacıdan alıp Feyza’ya götürüyordum. Beraber içecektik. İçemeden polis beni yakaladı. Ben uyuşturucu satmıyorum. Ben kullanıcıyım.”

Zorla getirilme kararı verildi

Duruşma savcısı, davada dinlenmeyen tanıkların dinlenmeleri için işlem yapılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme de verdiği ara kararda, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, Civelek’in ‘tanık’ sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirilmesi kararı vererek duruşmayı erteledi.