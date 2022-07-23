Uyuşturucu çetesi lideri savcının yazışmaları ortaya çıktı

Uyuşturucu çetesinin lideri olduğu ortaya çıkan savcı Osman Yarbaş’ın WhatsApp mesajlarına ulaşıldı. Yazışmalarda örgüt üyesinin Yarbaş’ın talimatıyla bir doktordan para istediği görüldü.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ekim 2021'de bir araçta 24 kilo 600 gram eroin ele geçirdiği operasyonun şüphelisinin, Adana'da daha önce narkotik ekibinde görev yapan polis memuru C.A. olduğu tespit edilmişti.

Tutuklanan zanlıyla bağlantılı kişileri tespit etmek için başlatılan çalışmalarda ise C.A'nın uyuşturucuyu taşıdığı aracın Adana'da görevli savcı Osman Yarbaş'a ait olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

4'ü polis 14 zanlı tutuklandı

Yarbaş'ın, 5 Temmuz'da Konya merkezli Adana, Van, Hakkari ve Antalya'da düzenlenen ikinci operasyon kapsamında tutuklanan 13 şüpheli arasındaki polislerden M.B.Y. ile de Antalya'ya gittiği belirlenmişti.

Operasyonlar kapsamında 4'ü polis 14 zanlı tutuklanmıştı.

Çete lideri savcıya meslekten ihraç

HSK 2. Dairesi, 11 Mayıs'ta savcı Osman Yarbaş'ı görevden uzaklaştırmış, yürütülen inceleme ve soruşturma çerçevesinde HSK müfettişlerince Yarbaş'ın meslekten ihracı teklif edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından gözaltına alınan Osman Yarbaş, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "suç örgütü kurma" iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı

Sabah gazetesi'nden İlker Turak'ın haberine göre çete lideri savcının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Konuşmalarda örgüt üyesinin savcının talimatıyla bir doktordan "takipsizlik kararı" karşılığında para istediği yer aldı.

İşte o yazışmalar;

Uyuşturucu çetesinin kuryeliğini yapan polis, başındaki isim de savcı çıktı