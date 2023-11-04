Fenomen Dilan Polat, eşi Engin Polat ve beraberindeki 18 şüphelinin hakkında kara para aklama suçundan dava açıldı.
Bir süredir gündemde yer alan olayın ardından, gösterişli hayatından paylaşımlarına son veren Polat, iddiaları yalanladı.
Bu süreçte abla Sıla Sinem Doğu, uyuşturucu kullandığı anları sosyal medyada paylaşınca gözaltına alındı.
1 Kasım'da gözaltına alındılar
İncelemelerin ardından da serbest bırakıldı.
Çok geçmeden 1 Kasım gecesi polis ekiplerince Polat çiftinin evine baskın yapıldı.
Aynı evde olan Doğu da kardeşi ve diğer şüphelilerle beraber bir kez daha gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edildiler
Şüphelilerin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Bugün ise Kartal'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Plastik kelepçeyi kopardı
Bu sırada ellerinde kelepçelerle polis aracına bindirilen şüphelilerden Sıla Doğu'nun, bileğindeki plastik kelepçeyi kopardığı görüldü.
O anlar kameralara yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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