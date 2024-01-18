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Türkiye'de uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor...

Emniyet güçleri yaptıkları operasyonlarla, sokakları temizlemeye de devam ediyor.

Yeni operasyonun detaylarını da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yerlikaya bu kapsamda 52 sokak satıcısının yakalandığını 50'sinin ise tutuklandığını söyledi.

Bakan Yerlikaya'nın devam eden açıklaması şu şekilde;

"Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız"

İstanbul’da “Sokak Satıcısı (Torbacı)” olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen ve devam eden "NARKOGÜÇ-44” Operasyonu kapsamında 52 Sokak Satıcısı yakalandı. Bu şahıslardan 50’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.



Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen, “TORBACI” olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen ve devam eden “NARKOGÜÇ-44” operasyonunda;



Gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda skunk, metamfetamin, uyuşturucu hap ve kenevir,

2 adet ruhsatsız tabanca,

2 adet hassas terazi ve

Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.



Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.



Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz.



Uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz.



Ülkemizin Dört Bir Yanında Zehir Tacirlerine Karşı Operasyonlarımız Artarak Devam Edecek.