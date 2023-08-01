Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! İstanbul Valiliği ocak ayından bu yana yapılan operasyonları paylaştı İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 7 ayda 24 bin 539 narkotik operasyonu yapıldı. Bu baskınlarda toplam 8 buçuk ton uyuşturucu madde, 2 buçuk milyondan fazla da uyuşturucu hap tespit edildi.

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İHA

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Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri ne teröre ne de uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.

Yapılan operasyonlar da başarıyla sonuçlanıyor.

7 ayda 24 bini aşkın operasyon

Bu kapsamda İstanbul Valiliği, uyuşturucu ile mücadelede gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin verileri açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak’tan bu yana 24 bin 539 narkotik operasyon yapıldı.

3 bin 521 tutuklu

Toplam 8 ton 542 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 566 bin 341 adet ecstasy-captagon hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyonlarda ayrıca toplam 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilenler

1 Ocak - 1 Ağustos tarihleri arasında sürdürülen çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu madde çeşidi ve miktarı şu şekilde: