Uyuşturucu ticaretinden kırmızı bültenle aranan Ürfi Çetinkaya yakalandı Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Ç. İstanbul'da saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

AA

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü liderini düzenlediği başarılı operasyonla yakaladı..

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimi ve İstihbarat Başkanlığının gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya'nın adresine ulaştı.

Suç örgütü lideri yakalandı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde saklanan Çetinkaya, TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda yakalandı.



Emniyet'ten açıklama

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: