Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü liderini düzenlediği başarılı operasyonla yakaladı..
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimi ve İstihbarat Başkanlığının gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Çetinkaya'nın adresine ulaştı.
Suç örgütü lideri yakalandı
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde saklanan Çetinkaya, TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda yakalandı.
Emniyet'ten açıklama
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimimiz ve İstihbarat Başkanlığımızın gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Ç. İstanbul Sarıyer ilçesinde saklandığı adreste, TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.