Uyuşturucudan gözaltına alınan Kalben, adli kontrol kararıyla serbest Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şarkıcı Kalben Sağdıç, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da narkotik birimlerine bağlı ekiplerin operasyonu sürerken şarkıcı Kalben, uyuşturucudan gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildi.

Evde ayrıca 2 bin euro, 730 dolar ve bin 500 lira da nakit para bulunurken Kalben Sağdıç, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

"Satmıyorum, kullanıyorum"

Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi. Polisteki ifadesinde uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söylediği belirtilen Kalben, adliyeye sevk edildi.

Serbest kaldı

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şarkıcı Kalben, hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Yurt dışı yasağı geldi, Avrupa'daki konserleri iptal edildi

Uyuşturucudan dün gözaltına alınan ve bugün serbest bırakılan Kalben'e yurt dışı yasağı geldi. Şarkıcıya gelen yurt dışı yasağının akabinde ise Avrupa'da yapılması planlanan konserleri de iptal oldu.

Gözaltı öncesi video

Ünlü şarkıcının gözaltına alınmadan önce arkadaşıyla birlikte çektiği video ortaya çıktı. Kalben'in, yurt dışı konseri için "Vize ve belgelere kafayı takmadan Londra'da bu konseri yapacağız." cümlesi dikkat çekti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)