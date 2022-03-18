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    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz

    Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alınan, aralarında Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişilerinden Recep Sert'in de olduğu 10 şüpheliden 9'u, adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 18.03.2022 - 12:05
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    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz

    Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bursa'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

    Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, 16 Mart'ta şüphelileri takibe aldı.

    YAKALANANLARIN İÇİNDEN TANIDIK BİR İSİM ORTAYA ÇIKTI

    Uyuşturucu teslim edildiği sırada suçüstü yapan ekipler, aralarında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

    1 kilo 237 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda; taksi şoförü olduğu belirlenen M.B. (32) serbest bırakılırken, Recep Sert, E.Y. (24), Ü.K. (29), M.B. (32) , D.T (35), T.K. (37), A.K. (38), Ş.T. (41), S.Y. (42) ve B. E. (44) adliyeye sevk edildi.

    "BEN YAPMADIM"

    Adliyeye sevk sırasında Recep Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diyerek seslendi.

    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz #1

    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz #2

    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz #3

    Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz #4


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