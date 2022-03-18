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Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz

Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert: Ben yapmadım, göreceksiniz

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alınan, aralarında Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan kişilerinden Recep Sert'in de olduğu 10 şüpheliden 9'u, adliyeye sevk edildi.