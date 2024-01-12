Uyuşturucuya geçit yok! 45 ilde Narkogüç-43 operasyonu: 2 tona yakın madde ele geçirildi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 1 ton 661 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 305 zehir tacirinin ise yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucu konusu mercek altında.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, her yeni günde başarılı operasyonların sonuçlarını paylaşıyor.

"Enselerindeyiz" vurgusuyla devam eden operasyonlar kapsamında birçok zehir taciri yakalandı, çok sayıda madde ise ele geçirildi.

Ali Yerlikaya, bu kez 45 ilde yürütülen Narkogüç-43 operasyonundan yeni başarıları aktardı.

Bu kapsamda 1 ton 661 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

"Bizden kaçamayacaklar"

İşte o açıklama;

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen Narkogüç-43 operasyonunda 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 305 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.



Aziz milletimizin bilmesini isterim ki Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar.

Operasyonun kapsamı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Van İl Jandarma Komutanlığınca; 423 ekip, bin 435 personel, 1 havacı ve 23 narko dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Osmaniye, Tokat, Konya, Antalya, Bitlis, Bursa, Malatya, Muğla, Balıkesir, Van, Kocaeli, Ordu, Denizli, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kırklareli, Samsun, Kars, Elazığ, Aydın, Kayseri, Trabzon, Kırıkkale, Diyarbakır, Mersin, Düzce, Mardin, Kahramanmaraş, İstanbul, Çorum, Karaman, Bilecik, Kırşehir, Erzurum, Isparta, Kilis, Bolu, Sivas ve Yozgat olmak üzere 45 ilde gerçekleştirilen NARKOGÜÇ-43 operasyonları düzenlendi.

Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;