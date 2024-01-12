Türkiye'nin dört bir yanında uyuşturucu konusu mercek altında.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, her yeni günde başarılı operasyonların sonuçlarını paylaşıyor.
"Enselerindeyiz" vurgusuyla devam eden operasyonlar kapsamında birçok zehir taciri yakalandı, çok sayıda madde ise ele geçirildi.
Ali Yerlikaya, bu kez 45 ilde yürütülen Narkogüç-43 operasyonundan yeni başarıları aktardı.
Bu kapsamda 1 ton 661 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
"Bizden kaçamayacaklar"
İşte o açıklama;
Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen Narkogüç-43 operasyonunda 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 305 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Aziz milletimizin bilmesini isterim ki Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar.
Operasyonun kapsamı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Van İl Jandarma Komutanlığınca; 423 ekip, bin 435 personel, 1 havacı ve 23 narko dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Osmaniye, Tokat, Konya, Antalya, Bitlis, Bursa, Malatya, Muğla, Balıkesir, Van, Kocaeli, Ordu, Denizli, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kırklareli, Samsun, Kars, Elazığ, Aydın, Kayseri, Trabzon, Kırıkkale, Diyarbakır, Mersin, Düzce, Mardin, Kahramanmaraş, İstanbul, Çorum, Karaman, Bilecik, Kırşehir, Erzurum, Isparta, Kilis, Bolu, Sivas ve Yozgat olmak üzere 45 ilde gerçekleştirilen NARKOGÜÇ-43 operasyonları düzenlendi.
Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;
Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
113 kg skunk ele geçirildi ve 1 zehir taciri yakalandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
104 kg skunk ele geçirildi.
4 zehir Taciri yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
60 kg 500 gr skunk ele geçirildi.
2 zehir Taciri yakalandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
29 kg metamfetamin ele geçirildi.
4 zehir Taciri yakalandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
28 kg eroin,
Muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi.
2 zehir Taciri yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
21 kg 900 gr sentetik kannabionid,
25.000 adet uyuşturucu hap,
16 kg 750 gr esrar,
14 kg 650 gr skunk,
Çok miktarda metamfetamin ve kokain ele getirildi.
3 zehir Taciri yakalandı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
6 kg 250 gr bonzai ele geçirildi.
6 zehir Taciri yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
4 kg 500 gr esrar ele geçirildi.
2 zehir Taciri yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
2 kg kokain,
336 bin adet sentetik hap ele geçirildi.
1 zehir Taciri yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi.
1 zehir taciri yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
1 ton 220 kg toz esrar ele geçirildi.
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