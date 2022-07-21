Uyuşturucu çetesinin kuryeliğini yapan polis, başındaki isim de savcı çıktı

Adana'dan Konya'ya eroin sevkiyatı yapan suç örgütünün kuryesi polis memuru çıktı. Kurye memurun telefonundaki incelemede çetenin liderinin ise savcı olduğu öğrenildi.

Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde kuryenin bulunduğu aracı durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada 25 kilogram eroin bulunurken, kuryelik yapan şahsın polis memuru çıkması şaşkına çevirdi.

Polis memuru F.K. ile yanında bulunan eşi gözaltına alındı.

Talimatı savcı verdi

Uyuşturucu kuryesinin cep telefonuna el koyan narkotik ekipleri, yapılan incelemer sonucu Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın F.K'ya uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili talimatlar verdiğini tespit etti.

Çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, 8 ay boyunca yapılan teknik takiple soruşturmayı iyice derinleştirdi.

Lise arkadaşından aldığı araçla sevkiyatı yaptırdı

Ekipler, savcı Yarbaş'ın, Antalya'da lise arkadaşından emanet bir araç aldığı ve bu aracı uyuşturucu sevkiyatında kullandığını da tespit etti.

Derinleştirilen soruşturmada ekipler, Osman Yarbaş'ın uyuşturucu sevkiyatı öncesinde örgüt üyelerine talimat verdiği, uyuşturucu sevkiyatını yapacak olan kurye ile buluştuğu, teslimatın nasıl olacağı konusunda kuryeye talimat verdiğini belirledi.

Aynı gün örgüt üyelerinden biriyle Antalya'ya gitti

Aynı zamanda şüpheli polis memuru F.K'nın Konya'ya 25 kilogram eroin getirdiği gün, Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın örgüt üyelerinden yine Adana Emniyeti Narkotik Şubede görevli polis memuru M.B.Y. ile birlikte Antalya'ya gittiği tespit edildi.

Osman Yarbaş ile Narkotik şubede görevli polis memuru M.B.Y'nin de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirildi.

Narkotik şubede çalışan 2 polis kurye çıktı

Yapılan çalışmalarda örgüt liderinin Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş olduğu, örgüt lider yardımcısı Cahit Kutluk ile Semiyan Kutluk olduğu, Narkotik Şubede çalışan polis memurları M.B.Y. ile polis F.K'nın ise uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlendi.

Geçen hafta operasyon için düğmeye basan polis, Konya merkezli 4 ilde 20 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt lider yardımcıları ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ise Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açığa alındı. Osman Yarbaş'ın soruşturması için HSK tarafından müfettiş görevlendirildi.

6 kez sevkiyat yaptırdı: HSK müfettiş gönderdi

Sabah’tan İlker Turak’ın haberine göre Konya'ya uyuşturucu getiren kurye polisin, Cahit Kutluk ve Semiyan Kutluk ile 6 kez uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda örgüt lideri Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın yardımcıları Cahit Kutluk ile Semiyan Kutluk olduğu, savcının örgüte verdiği talimatlar doğrultusunda kuryelere yabancı uyruklu kişiler adına GSM hatları çıkartıldığı tespit edildi.

Polis memuru F.K'nın karısını Konya'ya yapılan 6 uyuşturucu sevkiyatında da yanında getirdiği, dikkat çekmemek ve aile izlenimi vermek için kadının doğumdan 10 gün önce, 6 gün sonra ve 24 gün sonra da uyuşturucu kuryeliği yapan kocasına aile izlenimi vermek için eşlik ettiği belirlendi.

Meslekten ihraç ediliyor

Öte yandan Konya merkezli uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Osman Yarbaş ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzası ile inceleme ve soruşturma başlatıldığı ve 11 Mayıs tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişleri soruşturmayı tamamlayarak savcı Osman Yarbaş’ın meslekten ihraç edilmesi yönünde görüş bildirdi. Savcı Osman Yarbaş’ın HSK tarafından ilerleyen günlerde meslekten ihraç edilmesi bekleniyor.