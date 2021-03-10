Uzaktan çalışan işçinin hakları nelerdir? Uzaktan çalışma yönetmeliği maddeleri..

Pandemi ile birlikte çalışma hayatının yeniden şekillenmesi sonucunda uzaktan çalışma kavramına ilişkin yasal düzenlemeler yapıldı. Peki usul ve esasları belirlenen uzaktan çalışma yönetmeliği nedir?

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın her yerinde çeşitli kısıtlamalar yaşanırken iş hayatı da alışılan düzenin dışında gelişmeler söz konusu oldu.

Şirketlerin büyük bir kısmı evden veya uzaktan çalışma modeline kalıcı olarak geçiş yaptı. Vatandaşların fiziksel olarak uzaktan çalışmaya başlamasıyla birlikte çeşitli sorunlar da ortaya çıktı.

Bu sürecin akabinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işçi ve işveren haklarının korunması için uzaktan çalışma yöntemine dair uygun şartların yer aldığı yönetmelik çalışması başlatılmıştı.

Bakanlık, uzaktan çalışma sözleşmesine dair esasları yayınladı. Peki uzaktan çalışma şartları nelerdir? İşte madde madde uzaktan çalışma yönetmeliği..

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, iş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek.

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDELERİ