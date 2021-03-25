Uzaktan eğitim kalıcı mı olacak? Pandemiden sonra uzaktan eğitim devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk pandemiyle birlikte başlayan uzaktan eğitimin salgının sona ermesinin ardından nasıl devam edeceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yılı uzaktan eğitim ile tamamlayan öğrenciler, salgının seyrine göre eğitimlerine devam ediyor.

EBA sistemi üzerinde başarılı bir şekilde yürütülen derslerin salgından sonra devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Bakan Ziya Selçuk'un salgından sonra yüz yüze eğitime dair açıklamalarda bulunmasıyla uzaktan eğitim kalıcı mı olacak sorusu akıllarda yerini aldı.

Konuyla açıklık getiren Ziya Selçuk, öğrencilerin okula gitmesinin esas olduğunu dile getirdi. Öğrenciler, uzaktan eğitim kalıcı mı olacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması ve detaylar...

UZAKTAN EĞİTİM KALICI MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk pandemiyle birlikte başlayan uzaktan eğitimin salgiının sona ermesinin ardından da kalıcı olacağını söyleyerek, "EBA altyapımızı güçlendirdik" demişti.

Bakan’ın bu açıklaması sonrası uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmayacağı açıklamaları geldi.

Yüz yüze eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni bir açıklama yaparak, "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir. Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." dedi.

Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyim edinildiğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun" diye konuşmuştu.