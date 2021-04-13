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    Uzaktan eğitimle ilgili yeni karar açıklandı

    Uzaktan eğitimle ilgili yeni karar açıklandı

    Alınan yeni koronavirüs tedbirlerine göre eğitimde sınav sürecinde 8, 12. ve okul öncesi eğitim kurumları hariç tüm sınıflar uzaktan eğitimle devam edileceği belirtildi.
    • AA
    • 13.04.2021 - 19:02
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 20:32
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    Salgının seyrinin önlenmesine yönelik alınan tedbirleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek tek açıkladı.

    Erdoğan, salgında önemli yer tutan eğitim süreciyle ilgili gençlerin ve ailelerinin merakla beklediği açıklamayı yaptı.

    OKUL ÖNCESİ, 8. VE 12. SINIFLAR HARİÇ UZAKTAN EĞİTİME YENİDEN DÖNÜŞ KARARI ALINDI

    Sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ve okul öncesi eğitim hariç, tüm sınıfların yeniden uzaktan eğitime döneceği açıklandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklamasını şu sözlerle yaptı:

    "Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecektir."

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    UZAKTAN EĞİTİME GEÇİŞİN TARİHİ 15 NİSAN OLARAK BELİRLENDİ

    Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı da yeniden uzaktan eğitime geçiş süreciyle ilgili bir açıklama yaptı.

    MEB, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

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