Uzaktan sağlık hizmeti yönetmeliği yayınlandı

Bakan Koca, uzaktan sağlık hizmetinin sunulmasına dair yönetmeliğin yayınlandığını, hizmet alanının kurallarının belirlendiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile uzaktan sağlık hizmetine yönelik yönetmeliğin yayınlandığını duyurdu.

Uygulama ile zaman kaybının önleneceğini belirten Bakan Koca, Uzaktan Sağlık Hizmetini sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip ve ruhsatlı sağlık kuruluşlarının sunabileceğinin altını çizdi.

"UYGULAMA ZAMAN KAYBINI ÖNLEYECEK"

Bakan Koca, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor... Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek.

"E-REÇETE YAZMAK, RAPOR VERMEK MÜMKÜN OLACAK"

Uzaktan Sağlık Hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara E-REÇETE YAZMAK, RAPOR VERMEK mümkün olacak. USH hayırlı olsun!"