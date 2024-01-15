Uzay yolculuğuna son 2 gün! NASA duyurdu: İşte Alper Gezeravcı'nın uzaya gönderiliş programı... Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3, mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edecek.

AA

Türkiye, ilk insanlı uzay yolculuğunun heyecanını yaşıyor.

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla yola çıkıyor.

NASA, Ax-3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı yolculuğun programını açıkladı.

NASA mühendisleri basın toplantısı düzenleyecek

Buna göre, yarın Kaliforniya'daki Emblem Akademisi için seferle ilgili eğitimsel uçuş içi etkinliği düzenlenecek, ardından NASA uçuş mühendislerince basın toplantısı yapılacak.

Medya telekonferansı ise 17 Ocak Çarşamba günü düzenlenecek.

Aynı gün, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Dünya Doğa Vakfı için Danimarka'daki ISS Expedition 70 uçuş etkinliği, ESA'dan ISS Komutanı Andreas Mogensen ile yapılacak.

Çarşambayı perşembeye bağlayan gece hareket edecekler

Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Ax-3, mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edecek.

Söz konusu fırlatmanın lansmanı da aynı gün yapılacak.

Ax-3'ün, Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenmesinin ise 19 Ocak Cuma günü TSİ 13.15'te olması hedefleniyor.

Ax-3'ün, istasyona yanaşması, ardından ambarın açılması ve mürettebatı karşılama programı düzenlenmesi planlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)