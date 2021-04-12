Uzaya çıkan ilk insan: Yuri Gagarin kimdir?

Yuri Gagarin'in hayatı, uzaya çıkan ilk insan olması nedeniyle merak ediliyor. Peki, Yuri Gagarin kimdir?

Sovyet asıllı Kozmonot Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961 tarihinde Vostok 1 uzay aracı ile uzaya çıkmış ve Dünya etrafında tam 1 saat 48 dakika boyunca tur atmıştır. Yuri Gagarin’in bu başarısı tarihe geçmiş ve uzay keşifleri açısından büyük öneme sahip olmuştur.

Uzaya çıkan ilk insan olmayı başaran Gagarin’in uzaya çıkışından tam bir yıl sonra yani 12 Nisan 1962 tarihi, başta Rusya olmak üzere birçok farklı ülkede 'Kozmonotluk Günü' olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Kozmonotluk Günü’nün adandığı kişi olan Yuri Gagarin, uzay araştırmalarının temellerini atmış ve bu başarısıyla birlikte uzay çağının başlamasına vesile olmuştur.

Aynı zamanda ilk olarak 12 Nisan 2001 tarihinde bu gece 'Yuri Gecesi' olarak kutlanmıştır. Gagarin, daha sonra Moskova dışında bulunan Kozmonot Eğitim Merkezi'nin antrenör yardımcısı olmuştur.

Peki, Yuri Gagarin kimdir? İşte, Yuri Gagarin hakkında bilgiler..

YURİ GAGARİN KİMDİR?

9 Mart 1934 tarihinde Gzhatsk yakınlarındaki Klushino köyünde dünyaya gelen Sovyetler Birliği pilotu ve kozmonutu Yuri Gagarin'in asıl adı Yuri Akekseyeviç Gagarin'dir.

Yuri Gagarin'in ikamet ettiği Klushino köyü, 1941 yılının Kasım ayında Almanlar tarafından işgal edilmş ve işgal süresince Gagarin ailesi evlerinin arka bahçelerine inşa ettikleri küçük bir kulübede yaşamak zorunda kalmıştır. Ayrıca, Yuri Gagarin'in iki kardeşi Almanlar tarafından esir alınmış ve Polonya'daki esir kampına gönderilmiştir.

YURİ GAGARİN'İN EĞİTİM HAYATI

Gagarin 1955 yılında teknik okuldan mezun olduktan sonra, Sovyet Ordusuna girmeye hazırlanmıştır. Bir öneri üzerine, Orenburg'daki İlk Chkalov Hava Kuvvetleri Pilot Okulu'na gönderilmiş ve 1957 yılında MiG-15'i tek başına kullanmıştır.

Buradayken Orenburg Tıp Fakültesi'nde okuyan Valentina Ivanovna Goryacheva ile tanışmış ve bu kadınla 7 Kasım 1957 tarihinde evlenmişlerdir.

Mezuniyet sonrası, korkunç havanın uçmayı riskli hale getirdiği Norveç sınırına yakın Murmansk Oblast'taki Luostari hava üssüne atanmış ve 5 Kasım 1957 tarihinde Sovyet Hava Kuvvetleri'nde Teğmen olmuştur. 6 Kasım 1959 tarihinde Kıdemli Teğmen rütbesine yükselmiştir.

YURİ GAGARİN VE SOVYET UZAY PROGRAMI

1960'lı yıllarda, Sovyetler Birliği'nde yeni misyon edinilen uzay programı ile ilgili yoğun araştırma ve eleme süreci yaşanmıştır. Yuri Gagarin de bu elemelere giren isimlerden biri olmuştur.

19 pilot ile birlikte Sovyet Uzay Programı'na seçilen Gagarin, Vostok misyonunun Soçi Altı isimli eğitim grubunun içerisinde yer almıştır.

Soçi Altı grubu, ilk uzay yolcusunun belirleneceği bir eğitim programıydı ve bu programdan başarı ile çıkmak için özel olarak oluşturulmuş eğitimleri geçmek gerekiyordu.

VOSTOK 1

Vostok programının ilk kozmonotlarının seçileceği Soçi Altı adlı seçkin bir eğitim grubu için seçilen Gagarin ve diğer adaylar, fiziksel ve psikolojik dayanıklılığı test etmek için tasarlanmış deneylere tabi tutulmuş ve yaklaşmakta olan uçuş için de eğitim görmüştür.

12 Nisan 1961 tarihinde, Gagarin'in gemisi Vostok 3KA-3 (Vostok 1) uzay aracı, Baikonur Cosmodrome'dan fırlatılmış ve böylece Gagarin hem dünya yörüngesinde gezen, hem de uzaya çıkan ilk insan olmuştur.

Uluslararası bir üne kavuşan Gagarin, ülkenin en büyük onuru olan Sovyetler Birliği Kahramanlığı dahil pek çok madalya ve unvan ödülüne layık görülmüştür.

YURİ GAGARİN’İN ÖLÜMÜ

Uzaya çıkan ilk insan olması Yuri Gagarin'i hem Sovyetler Birliği'nde hem de tüm dünyada bir idol haline getirmiştir. Uzay seyahatinin ardından Star City Kozmonot Eğitim Üssü'nün Eğitim Müdür Yardımcısı olan Yuri Gagarin iki yıl sonra milletvekili seçilmiştir.

Tarihler 27 Mart 1968'i gösterirken Yuri Gagarin MiG-15 model uçak ile deneme sürüşü icra ederken bir kaza meydana gelmiş ve bu kaza neticesinde Yuri Gagarin, eğitmeni ile birlikte hayata gözlerini yummuştur. Yuri Gagarin'in ölümü sonrası vücudu yakılmış ve külleri Moskova'daki Kızıl Meydan'da Kremlin Duvarı Mezarlığına gömülmüştür.

Uçak kazasının ardından yapılan incelemelerde kazanın nedeni tespit edilememiş ve SU-11 model uçağın yol açtığı türbülansın kazaya neden olduğu ifade edilmiştir.