Uzayda mahsur kalan Astronot Sunita Williams, Dünya'ya saçları beyazlamış olarak döndü

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ISS'de mahsur kalan Butch Wilmore, Sunita Williams ve onlara eşlik eden NASA astronotu Nick Hague ile Rus kozmonot Alexander Gorbunov, yaklaşık 17 saat süren yolculuğun ardından Dünya'ya başarıyla indi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı , 9 ayın ardından Dünya'ya dönen Wilmore ve Williams'ın, Dragon kapsülüyle inişini canlı olarak yayımladı.

Astronotları taşıyan kapsül, 17 saatlik yolculuğun ardından Florida açıklarına indi.

WILLIAMS'TAKİ DEĞİŞİM GÖZE ÇARPTI

59 yaşındaki NASA astronotu Sunita Williams, 288 gün süren uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya döndüğünde, görünüşündeki değişiklikler dikkat çekti.

Kısa bir sürede, yaşlanmış gibi görünürken, herkes bunun nasıl olduğunu merak etti.

UZAYDA KALMANIN YAN ETKİLERİ ASTONOTU YAŞLANDIRDI

Uzun süre uzayda kalındığında, yer çekimsiz ortam, kas ve kemik kaybını hızlandırırken, vücut sıvılarının dağılımını değiştirerek şişkin bir yüz ve incelmiş bacaklar gibi fiziksel belirtilere yol açıyor.

Williams’ın durumunda da benzer etkiler gözlemlendi.

Uzaya gitmeden önce uzun, dalgalı kestane rengi saçlarıyla tanınan astronotun, Dünya’ya döndüğünde saçlarının büyük bir kısmının beyazladığı görüldü.

YÜZ HATLARI DEĞİŞİMİ VE KAS KAYBI YAŞANIYOR

Williams'ın Dünya'ya döndüğünde oldukça zayıflamış ve kas kütlesinde belirgin bir kayıp yaşadığı gözlendi.

Mikro yer çekimi ortamında yaşamak, aynı zamanda astronotların yüz hatlarının değişmesine, gözlerinde baskıya bağlı görme bozukluklarına sebep oluyor.

Ayrıca, uzayda geçen sürede doğrudan güneş ışığına maruz kalınmadığı için vücut, D vitamini üretme yetisini kaybediyor.

Bu da kemik kaybının hızlanmasına neden oluyor.