- Haberler
- Gündem Haberleri
- Uzlaşma başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek
Uzlaşma başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek
Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularının e-Devlet üzerinden kabul edilmeye başlandığını duyurdu.
- 19.04.2022 - 10:25
- Güncelleme : 19.04.2022 - 10:54
E-Devlet'te yeni bir uygulama daha hizmete girdi.
Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığını duyurdu.
"Başvurular e-Devlet üzerinden kabul edilmektedir"
Rekabet Kurumu internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:
'''Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik' kapsamında teşebbüsler ve teşebbüs birliklerince yapılacak uzlaşma başvuruları e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmektedir. Başvurular 'Rekabet Kurumu Başvuru Portalı' başlığı altından yapılabilmektedir''
https://www.turkiye.gov.tr/rekabet-kurumu-basvuru-portali