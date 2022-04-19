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    Uzlaşma başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

    Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularının e-Devlet üzerinden kabul edilmeye başlandığını duyurdu.
    • 19.04.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 10:54
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    Uzlaşma başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

    E-Devlet'te yeni bir uygulama daha hizmete girdi.

    Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığını duyurdu.

    "Başvurular e-Devlet üzerinden kabul edilmektedir"

    Rekabet Kurumu internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

    '''Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik' kapsamında teşebbüsler ve teşebbüs birliklerince yapılacak uzlaşma başvuruları e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmektedir. Başvurular 'Rekabet Kurumu Başvuru Portalı' başlığı altından yapılabilmektedir''

    https://www.turkiye.gov.tr/rekabet-kurumu-basvuru-portali

    Uzlaşma başvuruları e-Devlet ten yapılabilecek #1

    Uzlaşma başvuruları e-Devlet ten yapılabilecek #2


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