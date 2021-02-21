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Uzman Çavuş Ömer Çiftçi memleketi Şanlıurfa’da defnedildi

Uzman Çavuş Ömer Çiftçi memleketi Şanlıurfa’da defnedildi

Görev yaptığı Bitlis’teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve bir hafta süren yaşam mücadelesine yenik düşen Jandarma Uzman Çavuş Ömer Çiftçi, memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.