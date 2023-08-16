Uzman isim uyardı: Günlük su tüketimini yarı yarı düşürmeliyiz İstanbul'da barajlar alarm verirken Ensonhaber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Hüseyin Toros'tan su kullanımının yarı yarıya düşmesi çağrısı geldi. Toros'un "İstanbullular bidonlarla su taşıdığımız günleri unutmayın" vurgusu ise dikkat çekti.

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Barajlar alarm veriyor...

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası megakent İstanbul'da da etkisini hissettirmeye devam ediyor.

İstanbul'a su sağlayan 10 barajda ise su seviyesi gün geçtikte düşüyor.

İstanbul'un 61 günlük suyu kaldı

Barajlardaki doluluk oranının yüzde 33.37'e düşmesiyle birlikte uzmanlardan "İstanbulluların 61 günlük suyu kaldı" uyarısı geldi.

Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan 'İlker Koç ile Gündem' programına katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros'tan önemli açıklamalar geldi.

Su kullanımının yarı yarıya düşmesi gerektiğini vurgulayan Toros, eğer tasarruf yapılmazsa İstanbul'un bidonlarla su taşımak zorunda kalacağını söyledi.

"Son 9 yılın en düşük seviyesi"

İstanbul iklim şartları gereği temmuz, ağustos ve eylül ayında çok yağış almayan bir şehir. Zaman zaman ekim ayında da yağış alınmadığını görebiliyoruz. Bugün barajlar yüzde 33 seviyesinde. İSKİ verilerine baktığımızda bu son 9 yılın en düşük seviyesi. Yaklaşık 3 aylık suyumuz var barajlarda. Kullanımı nasıl düşüreceğiz hep beraber düşüneceğiz, kafa yoracağız.

"İstanbullular bidonlarla su taşıdığımız günleri unutmayın"

Örneğin İstanbul’da günde 3 milyon 200 metreküp su kullanıyoruz. Yani 16 milyon insan, kişi başı 200 litre su kullanıyoruz. Bu son derece fazla. Bizim gibi su zengini olmayan bir ülkede günlük kullanım 100 litre veya altında olması gerekiyor. Eğer 100 litreye düşürebilirsek 6 aylık suya ulaşmış oluruz. İstanbullular bidonlarla su taşıdığımız günleri unutmayın.

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