Tarih vererek açıklandı! El Nino sıcaklıkları devam edebilir... Bu yıl etkisini bunaltıcı şekilde gösteren El Nino sıcaklıklarının 2024'ün haziran ayına kadar sürebileceği hatta hazirandan sonra da devam edebileceği öne sürüldü.

AA

Türkiye, sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yılı geride bıraktı.

Aylarca süren bunaltıcı sıcaklar, vatandaşları isyan ettirdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 'El Nino' olarak ifade edilen hava olayı yurtta etkisini yüksek ölçekte hissettirdi.

İklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle dünya tarihindeki en sıcak 10 yıl, 2010-2022 arasında yaşanırken, El Nino etkisiyle 179 günde sıcaklık rekorunun kırıldığı 2023, tüm zamanların en sıcak yılı oldu.

"2024 yılının yaz aylarına kadar devam edecek"

Kış mevsiminin gelmesiyle sıcaklıklar etkisini kaybederken uzmanlardan korkutan açıklama geldi.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, El Nino etkisiyle 2023'ün tüm zamanların en sıcak yılı olduğunu vurguladı.

Kurnaz, sıcaklık rekorlarının 2024 yılının yaz aylarına kadar devam edebileceğini söyledi.

"Son 125 bin yılda bu kadar sıcak bir yıl yaşamadık"

Kurnaz, "2023, şimdiye kadar insanlığın yaşadığı en sıcak yıldı, yaklaşık son 125 bin yılda bu kadar sıcak bir yıl yaşamadık. Özellikle yılın ikinci yarısında yani temmuz ayından itibaren El Nino etkisinin de işin içine girmesiyle normalin çok üzerinde sıcaklıklar başladı. Bundan önceki en sıcak yıllar, El Nino'nun etkili olduğu 2016 ve 2020'ydi. 2023, her ikisini de çok açık arayla geçiyor. Paris Anlaşması'nda da sıkça konuşulan 1,5 derece hedefini bu sene geçiyoruz gibi görünüyor." bilgisini verdi.

"Türkiye ve Avrupa, çok ciddi sıcak bir dönemden geçecek"

El Nino'nun etkilerinin 2024'te de devam edeceğinin altını çizen Kurnaz, buna bağlı olarak şiddetli hava olaylarının ve yüksek sıcaklık değerlerinin süreceği uyarısında bulundu.

Kurnaz, şöyle devam etti.

"En azından mart, nisan ayına kadar bunun sürmesini bekliyoruz. El Nino'yu hızlı bir şekilde öngörmek mümkün değil, bugünden bakıp haziran ayında ne olacağını söylemek çok kolay değil ama öngörüler El Nino'nun gittikçe şiddetleneceğini söylüyor. Bu yaşadığımız El Nino'nun, şimdiye kadar gördüklerimizin en şiddetlisi olma olasılığı yüzde 50'nin üzerinde. Bu da gelecek yazın neredeyse ortasına kadar Türkiye ve Avrupa, çok ciddi sıcak bir dönemden geçecek demek."

"Kurak bir 3 sene daha beklemiyoruz"

Prof. Dr. Levent Kurnaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de El Nino etkisiyle biraz daha normalin üzerinde nem bekliyoruz. Zaten Türkiye çok kurak 3 sene geçirdi, bunun üzerine aynı oranda kurak bir 3 sene daha beklemiyoruz. İnşallah biraz daha sulu bir kış ve ilkbahar geçiririz çünkü gerek tarımın gerek büyük şehirlerin son derece yüksek bir su ihtiyacı var, barajlarımızın dolması gerekiyor."

En sıcak gün sayıları

Kurnaz'ın verdiği bilgilere göre, her günün geçmiş yıllardaki aynı güne ait sıcaklık değeriyle kıyaslandığı hesaplamada, sıcaklık rekoru kırılan gün sayısı, 2013'ten bu yana aşağıdaki gibi gerçekleşti:

YIL / REKOR KIRAN GÜN SAYISI / TOPLAM GÜN SAYISI / EN SICAK GÜN SAYISININ YILA ORANI

2023 179 365 Yüzde 49,04

2022 49 365 Yüzde 13,42

2021 19 365 Yüzde 5,21

2020 59 366 Yüzde 16,12

2019 20 365 Yüzde 5,48

2018 7 365 Yüzde 1,92

2017 50 365 Yüzde 13,70

2016 153 366 Yüzde 41,80

2015 48 365 Yüzde 13,15

2014 3 365 Yüzde 0,82

2013 3 365 Yüzde 0,82

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)