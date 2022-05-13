Uzman ve başöğretmenlik eğitim başvuruları 1-10 Haziran'da gerçekleşecek

Uzman ve başöğretmenlik eğitim başvuruları 1-10 Haziran'da gerçekleşecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uzman ve başöğretmenlik eğitim programının başvurularının 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.

Dün Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'nin açılış konuşmasında konuşan Mahmut Özer, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin bugün açıklanacağını duyurmuştu.

Merakla beklenen açıklamayla ilgili, Milli Eğitim Bakanı'ndan bir yeni duyuru daha geldi.

Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşma yapan Bakan Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin, Bakanlığın internet sitesinde yayınlandığını duyurdu.

Sınav 19 Kasım 2022'de

Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı, 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Programa başvuru 1-10 Haziran'da

Eğitim programının başvuruları ise, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.



