Petrol
109.08
1.52%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
482.259
7.65%
BTXN Coin
15.02
16.07%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Uzman ve başöğretmenlik eğitim başvuruları 1-10 Haziran'da gerçekleşecek

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uzman ve başöğretmenlik eğitim programının başvurularının 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 15:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uzman ve başöğretmenlik eğitim başvuruları 1-10 Haziran'da gerçekleşecek

    Dün Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'nin açılış konuşmasında konuşan Mahmut Özer,  Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin bugün açıklanacağını duyurmuştu.

    Merakla beklenen açıklamayla ilgili, Milli Eğitim Bakanı'ndan bir yeni duyuru daha geldi.

    Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşma yapan Bakan Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin, Bakanlığın internet sitesinde yayınlandığını duyurdu.

    Sınav 19 Kasım 2022'de

    Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı, 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

    Programa başvuru 1-10 Haziran'da

    Eğitim programının başvuruları ise, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

    Uzman ve başöğretmenlik eğitim başvuruları 1-10 Haziran da gerçekleşecek #1


    İlginizi Çekebilir

    Turkey to produce drone in Kazakhstan
    Tech

    Turkey to produce drone in Kazakhstan

    Doğurduğu bebeği balkondan aşağı attı
    3. Sayfa

    Doğurduğu bebeği balkondan aşağı attı

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Görüş Bildir