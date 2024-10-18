Uzmanından açıklama: Sivas'taki deprem yeni bir fayı ortaya çıkardı

İHA

Türkiye, depremlerle yüzleşmeye devam ediyor...

Geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9'luk meydana gelen deprem sonrası, dün de Sivas'ta vatandaşlar güne deprem ile uyanmıştı.

Saat 11.29'da 4.7 büyüklüğünde kaydedilen deprem sonrası yeni bir fay hattı ortaya çıktı.

İKİ DEPREM DE MTA'NIN AKTİF FAY HARİTASINDA YER ALMIYOR

Aktif tektonik, paleosismoloji ve sismotektonik alanlarında önemli çalışmalara imza atan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, Sivas’ta geçtiğimiz gün 10 dakika arayla meydana gelen iki depremin MTA’nın aktif fay haritasında yer almayan bir noktada meydana geldiğini bildirdi.

Bu alanda araştırma yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Koçbulut, şöyle konuştu:

Sivas’ta meydana gelen derem şehir merkezinin yaklaşık 20 kilometre güneydoğusunda, Karayün bölgesinde meydana geldi.

Bu bölge Deliler fayının, Tecer segmentinin kuzeydoğu ucuna yakın bir bölge ama depremin çözümüne baktığımızda Deliler fayı ile bu deprem arasında bir ilişki kuramıyoruz.

Çünkü Deliler fayı sol yana atımlı bir fay ama dün olan depremler tamamen purenormal faya yakın bir durumda. Yani normal fay karakteri gösteriyor.

"FAYIN ORTAYA ÇIKARILMASI GEREKMEKTE"

Böylelikle dünkü depremlerin Deliler fayıyla ilişkili olmadığını düşünüyoruz.

Deliler fayına yakın bir alanda, normal karakterli çalışan ve diri fay haritasında olmayan, MTA’nın diri fay haritasında gözükmeyen bir bölge ve bu bölgenin çalışılıp fayın ortaya çıkartılması gerekmekte.

"SİVAS'TA 5'İN ÜSTÜNDE DEPREM ÜRETEBİLECEK FAY YOK"

Koçbulut, Sivas’ta bulunan faylarda 5 büyüklüğün üstünde bir deprem beklenmediğini belirterek, Sivas’ın kuzeyinden geçen Kuzey Anadolu fay zonunda ise büyük bir deprem oluşabileceğine dikkat çekti.

Uzman isim, Sivas'ta büyük bir depremin beklenmediğini belirterek şu ifadelerde bulundu:

Sivas ve çevresinde deprem üreten faylarımız var. Bunlar, Deliler fayı, Kızılırmak fay zonu, Divriği fayları, Gürün fayları var. Bu faylar en fazla 4.5-5 büyüklükte deprem üretebilir. Bunlar fayın uzunluğu ve üzerindeki hareket miktarına bağlı olarak hesaplanıyor. Konunun uzmanı olmayan kişilerin ‘Sivas’ta şu büyüklükte deprem olacak’ şeklinde açıklamaları var. Olacaksa neye göre ve hangi fay üzerinde olacak. Bu fayın hareket mekanizması nedir. Üzerinde ne kadar yıllık hareket var. Bunları da ortaya koymak lazım. Halkımız rahat olsun, Sivas’ta 5’in üstünde deprem üretebilecek fay yok.

"BU BÖLGELERDE ŞİŞMİŞ BOŞLUK OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Ancak Sivas’ın kuzeyine çıktığımızda özellikle; Koyulhisar, Suşehri ve Tokat’ın ilçeleri; Reşadiye, Niksar gibi, Erzincan yönünde Refahiye gibi Kuzey Anadolu fay zonu var. Bu fay zonu üzerinde tabii ki büyük depremler oluşabilir.



En büyüğü de Erzincan’ın doğusunda Yedisu segmentinde büyük bir deprem beklendiğini zaten sürekli söylüyoruz. Bingöl bölgesinde de bunu söylüyoruz. Bu bölgelerde sismiş boşluk olduğunu hepimiz biliyoruz.

"BU DEPREMLERDE BİR YIKIM OLMAZ"

Açıklamalarının devamında Koçbulut, alınacak tedbirlerle depremin felakete dönüşmesinin önlenebileceğini vurguladı.

"Halkımız rahat olsun" diyen Koçbulut, son olarak şu sözleri sarf etti: