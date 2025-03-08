Uzmanlar hesapladı: 2030’da iki kez oruç tutacağız

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Müslüman aleminin en mühim ayı olan Ramazan başladı...

Son yıllarda ara ara gündeme gelen 2030 yılında Ramazan iki kez olacak konusu ise yeniden konuşuldu.

HİCRİ TAKVİME GÖRE HESAPLANIYOR

Hicri takvim, Miladi takvime göre yaklaşık 10-12 gün daha kısa olduğu için Ramazan ayı her yıl biraz daha erken başlıyor.

Bu döngü, yaklaşık 33 yılda bir tamamlanıyor ve Ramazan aynı tarihe geri dönüyor.

Bu nedenle bazı özel yıllarda dikkat çekici durumlar ortaya çıkıyor.

5 YIL SONRA BİR TARİH YAŞANACAK

2030 yılı, bu özel durumlardan biri olarak tarihe geçecek.

Ramazan ayı ocak ayında başlayacak ve bir ay sürecek. Ancak yılın sonunda, aralık ayında Ramazan tekrar başlayacak.

AYNI YIL İKİ ORUÇ TUTULACAK

Böylece Müslümanlar, 2030 yılında iki kez Ramazan orucu tutmuş olacak.

Bir sonraki yıl, yani 2031'de ise Ramazan, kuzey yarımkürede kış aylarına denk gelecek.

Günlerin en kısa olduğu bu dönemde oruç süresi de en düşük seviyeye inecek.

2047'DE TAM TERSİ OLACAK

2031'de en kısa oruç süresi yaşanırken, 2047 yılında tam tersi bir durum meydana gelecek.

Bu yıl Ramazan, haziran ayına denk gelecek ve en uzun günlerde oruç tutulacak.

Özellikle kuzey yarımkürede, günlerin 18-20 saatten fazla sürdüğü ülkelerde oruç süresi oldukça uzun olacak.