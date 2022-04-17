Uzmanlardan kene uyarısı: KKKA Omicron'dan daha ölümcül

Prof. Dr. İlhan Çetin, yağışlı geçen kış ayları nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını bulaştıran kene popülasyonunda artış yaşanabileceğine dikkat çekti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi KKKA virüsünü bulaştıran kenelerin sıklıkla görüldüğü Tokat, Sivas, Yozgat, Giresun, Gümüşhane, Erzincan ve Erzurum'un çok miktarda yağış aldığına değindi.

Çetin, "Bu yağışlarla ot miktarının fazla olacağını tahmin ediyoruz. Kene popülasyonu da otların yoğun olduğu bölgede artıyor. Bu nedenle bu yıl ülkemizde ve bölgemizde kene sayısında çok ciddi artış bekliyoruz." dedi.

"Bu hastalığı Nisan ayının ortalarından itibaren görmeye başlıyoruz"

Çetin, bilim insanlarının kene sayısına paralel KKKA hastalığında da artış beklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nisan ayının ortalarından itibaren bu hastalığı görmeye başlıyoruz. Bu süreçten sonra insanlarımızın daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle açık alanlarda ve arazide, otların yoğun olduğu alanlarda çalışan, hayvancılıkla uğraşan insanların kendilerine daha fazla dikkat etmesini öneriyoruz. Hayvancılık yapan insanların araziden geldikten sonra, hayvanlarının üzerindeki keneleri kene ilacıyla bertaraf etmelerini öneriyoruz."

"Öldürücülük oranı Koronavirüs ve Omicron varyantından 3-4 kat fazla"

Hayvancılıkla uğraşanları tehdit ediyor Hayvanlar tarafından araziden getirilen kenelerin yaşam alanına ve ahırlara taşındığını dile getiren Çetin, KKKA hastalığının yüzde 90 hayvancılıkla uğraşan ve kırsal kesimde yaşayan insanlarda görüldüğünü söyledi.

Çetin, insanların ilkbaharın gelmesiyle piknik alanlarına gideceklerini ifade ederek, "Vatandaşların piknik yapılan alanlarda kenelere karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Buna nasıl dikkat edeceğiz. Özellikle yerde oturacaksak açık renkli özellikle de beyaz bir örtünün üzerinde bunu yapacağız." diye konuştu.

Dünyanın uzun süredir yeni tip koronavirüs salgınının etkisinde olduğuna dikkati çeken Çetin, "KKKA hastalığının öldürücülük oranı ise koronavirüs, özellikle Omicron varyantından 3-4 kat daha fazla, bu nedenle bu hastalığa karşı dikkatli olmakta fayda var." ifadesini kullandı.

Kenelerde erken müdahale önemli

Erken müdahale önemli Çetin, vücuda tutunan kenelerin mutlaka sağlık kuruluşlarında çıkartılmasını önerdi.

KKKA'nın tedavisinde erken müdahalenin çok önemli olduğunu, geç kalınan vakalarda ölüm oranının arttığını dile getiren Çetin, hastalığın ilk kez 2002 yılında Tokat'ta bir hemşirede ortaya çıktığını anımsattı.

Çetin, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Sivas ve çevre illerden gelen yılda ortalama 250-300 vakaya müdahale ettiklerini, bunlardan 10-15'ini kaybettiklerini sözlerine ekledi.

"Yağışlar, havadaki nem, popülasyonun artmasına neden olan faktörler"

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Onur Başbuğ ise kene popülasyonunda yağışlı geçen kış ayları nedeniyle artış beklendiğini söyledi.

Kenelerin 20-26 derece sıcaklıkta en aktif hale geldiğine işaret eden Başbuğ, "Değişen sıcaklıklarla yavaş yavaş kene popülasyonunun arttığını görmeye başlayacağız. Yağışlar, havadaki nem, bunların hepsi, kene popülasyonunun artmasına neden olan faktörler." dedi.

"Kene popülasyonunun kısmen arttığını göreceğiz"

Başbuğ, yağışlı havanın yanı sıra bölgedeki hayvan hareketliliği ve zirai ilaçların da kene dağılımını etkilediğine değinerek, "Örneğin çok miktarda toksik maddeler ve ilaçlar kullanıldığı zaman kene popülasyonunda azalma söz konusu olabilecektir. Hayvan akışları devam ettiği sürece de kene popülasyonunun kısmen arttığını göreceğiz." şeklinde konuştu.

KKKA'ya neden olan kenelerin otlak alanlarda daha fazla görüldüğünü belirten Başbuğ, tabiatta gezinirken mutlaka çorapların pantolon üzerine çekilmesi, eve gelince de vücutta kene kontrolü yapılması uyarılarında bulundu.