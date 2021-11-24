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    Uzmanlardan Türkiye'ye koronavirüste yeni dalga uyarısı

    Uzmanlardan Türkiye'ye koronavirüste yeni dalga uyarısı

    Uzmanlar, son zamanlarda Avrupa'da yoğun olarak hissedilen koronavirüsün yeni dalgasına karşı Türkiye'ye uyarılarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 06:13
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 06:41
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    Dünya genelinde korona salgınındaki vaka sayıları gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

    Koronavirüsün beşinci dalgasını yoğun bir şekilde yaşayan Avrupa'da yetkililer, vatandaşlara sürekli tedbir uyarılarında bulunuyor.

    Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından sağlık uzmanları, Türkiye'ye ilişkin uyarılarda bulundu.

    Uzmanlardan Türkiye ye koronavirüste yeni dalga uyarısı #1

    "AŞISIZLARA YÖNELİK KISITLAMALAR DÜŞÜNÜLEBİLİR"

    Uzmanlar; koronanın yeni dalgasının ilk önce Avrupa'da başladığı, ardından 4-5 hafta içerisinde Türkiye'ye geldiğini belirtti.

    Salgına yönelik yapılan değerlendirme toplantılarında "Aralık ortasından sonra vaka artışları görülebilir. Yasaklar yerine, aşısızlara yönelik kısıtlamalar düşünebilir. Doğu ve Güneydoğu'da bazı iller aşılamada çok düşük. İl bazında yasaklar getirilebilir " görüşleri bildirildi.

    Uzmanlardan Türkiye ye koronavirüste yeni dalga uyarısı #2

    18 ALTI NÜFUSTAN 6 MİLYON KİŞİ AŞI OLMADI

    Öte yandan Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Türkiye’de en üst seviyede yapılan bütün tavsiyelere rağmen 18 yaş üstü nüfusun altı milyonu halen hiç aşı olmadığı aktarıldı.

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 8 milyon kişinin ise zamanı gelmesine rağmen iki veya üçüncü dozunu yaptırmadığı vurgulanırken, hafta içi, günlük yapılan doz sayısı 150 binin altında seyrettiği dile getirildi.

    Uzmanlardan Türkiye ye koronavirüste yeni dalga uyarısı #3

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