Üzümde yılın ilk hasadı başladı: İlk siparişler Orta Doğu ve Rusya'dan Türkiye'de turfanda meyvelerinin ilk hasadının yapıldığı kentlerden Mersin'de örtü altında üretilen üzümlerin hasadı başladı. İlk hasatlar Orta Doğu ülkeleri ile Rusya'ya ihraç edildi.

İHA

Türkiye'nin yaş meyve sebze merkezlerinden Mersin'de örtü altında turfanda erik ve kayısı hasadının ardından sıra Yalova incisi olarak bilinen üzümlere geldi.

Örtü altı turfanda ürün yetiştiriciliği yapılan Erdemli Kocahasanlı bölgesinde sezonun ilk üzümleri makasla özenle kesilip, yurt içi ve yurt dışı pazara ulaştırılmak üzere özenle kasaya girdi.

Ürünlere ilk siparişlerin yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerden, yurt dışında ise Orta Doğu ülkeleri ile Rusya'dan geldiği kaydedildi.

"Turfanda meyveler ihracatta büyük talep görüyor"

Turfanda ürün tüccarlığı yapan Rıza Sevinç, sezonun ilk turfanda üzüm hasadını gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Hayırlısıyla bu sene örtü altı üzüm hasadımıza başladık. Daha önce de havaların ısınmasıyla birlikte kayısı, erik hasadımızı yapmıştık. Bu senenin ilk turfanda yetişen üzüm hasadı da bize nasip oldu. Turfanda yetişen meyvelerimiz ihracatta büyük talep görüyor. Başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere, Rusya'ya ihraç ediyoruz. Umuyoruz ki bunun da ülke ekonomisine büyük bir katkısı olacaktır.

"Emeğimizi Allah zayi etmesin, güzel de para alıyoruz"

8 yıldır üzüm yetiştiriciliği yaptığını ve bunun oldukça kârlı olduğunu dile getiren üretici Muhammet Kuyugöz de şöyle konuştu:

Örtü altında seramızda üzüm yetiştiriyoruz. Bunun 3 ay bir emeği var. 3 aydan sonra hasat dönemine girmeye başlıyoruz. 8 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Emeğimizi Allah zayi etmesin, güzel de para alıyoruz.

"Sıcak geçen kış üretimi etkiledi"

Kış aylarının sıcak geçmesinin üretimi etkilediğine dikkat çeken Ziraat Mühendisi Emine Yaman ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: