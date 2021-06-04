Uzun Mehmet Camii, ibadete açılıyor

Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olan Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın ve Uzun Mehmet Camii'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.

2019 yılında Zonguldak'ta yapımına başlanan Uzun Mehmet Camii'nin çalışmaları sona erdi.

2016 yılında yapımına başlanan Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olan Filyos Limanı'nın da sona ermesiyle birlikte, toplu açılış planlaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bugün yapılacak açılış töreni nedeniyle Zonguldak'a gidecek.

CAMİNİN AÇILIŞI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kente gelecek olması heyecana neden oldu.

Bugün ki programda ilk olarak 6 bin kişilik kapasiteli Uzun Mehmet Camisi'nde cuma namazı kılacak olan Erdoğan, caminin açılışını yapacak.





FİLYOS LİMANI'NDAN MÜJDE VERECEK

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kentte yapımı tamamlanan maske fabrikasının açılışına katılması bekleniyor.





"YENİ KUŞAK, UZUN MEHMET'İ BU CAMİYLE TANIYACAK"

Geçtiğimiz hafta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağına dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni neslin Uzun Mehmet'i bu cami ile tanıyacağının altını çizerek şu cümleleri kullandı:

"Önümüzdeki hafta Zonguldak’ta olacağım. Karadeniz kıyısında Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camii’ni ifşa edeceğiz. O da muhteşem bir eser, tam Karadeniz’in kıyısında. Oranın açılışını inşallah bir hafta sonra Cuma namazı le beraber açılışını yapacağız. Biz bize yakışanı yapıyoruz. İnanıyorum ki buralardaki bütün kardeşlerimiz de atılan adımlardan çok mutlu ve çok memnunlar. Aldığımız geri dönüşler bunu gösteriyor.

İşte Uzun Mehmet; yeni kuşak Uzun Mehmet’i bu cami ile tanıyacak. Çoğu bilmez ama şimdi öğrenecekler. Atılan bu adımlarla birlikte Karadeniz’de lojistik merkezinin açılışını yapacağız. Yine oradan Kanuni Sondaj Gemisi ile bağlantılarımızı kuracağız. Bu adımlarla birlikte inşallah bu aradaki eser siyasetimizi sürdüreceğiz.”





UZUN MEHMET CAMİİ

İhtişamıyla büyüleyen caminin temeli 2018 yılında atıldığı halde bazı sorunlar nedeniyle caminin inşaatı durduruldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tekrar ihale edilen camideki çalışmalar tamamlandı.

Uzun Mehmet Camii, kentin en büyük kapasiteli ibadethanesi olma özelliği taşıyor.





200 ARAÇLIK OTOPARK

Her biri 72 metre uzunluğunda 4 minare ve 22 kubbeye sahip caminin girişinde, mermer üzerine işlenmiş kentin sembolü olan kömürle Arapça "Ya Allah" hat yazısı yer alıyor

Eksi birinci katına 8 bin metrekare genişliğinde 200 araçlık otoparkın yanı sıra 81 abdesthane yapılan camide, engelli ve yaşlıların kolay erişebilmesi için ikisi engelliler için olmak üzere toplam 6 asansör bulunuyor.



İnşaatı tamamlanan ve ses denemeleri yapılan caminin yanında yer alan çocuk parkları, bisiklet ve gezi yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar da ilgi çekiyor.

UZUN MEHMET KİMDİR

Taşkömürünü Türkiye’de Zonguldak bölgesinde ilk bulan kişi olan Uzun Mehmet, Zonguldak, Ereğli'ye bağlı Kestaneci Köyü'nde dünyaya gelmiştir.

1820'li yıllarda Ereğli'nin belli başlı ailelerinden Karamahmutzadeler sülalesinden olduğu bilinen Uzun Mehmet, askerlik için İstanbul'a giderek deniz eri olarak askerlik yapmıştır.

19. yüzyılda kömürün İngiltere'den ithal edildiği yıllarda Padişah II.Mahmut'un, bir ferman çıkararak memleketin heryerinde kömür aranmasını emretmesi üzerine çalışmalar başladı.





MEMLEKETİNE DÖNÜNCE SİYAH TAŞ ARADI

Askerliğini bahriye eri olarak yapan Uzun Mehmet'in de terhisi sırasında kendisine subayları tarafından kömür numunesi gösterilmiş ve memleketine dönünce siyah taşlardan araması istendi.

Uzun Mehmet, bir gün Ereğli’de Kösedağı mevkisindeki Neyren Köyü civarında bulunan değirmene gitti. Mevsim hasat sonu olduğu içi değirmen dolu olunca sırasını beklerken dere kenarında dolanan Uzun Mehmet, siyah taşlardan gördü.

NUMUNELERİ İSTANBUL'A GÖTÜRDÜ

Bir anda askerde kendisine gösterilen siyah yanan taşı anımsayan Uzun Mehmet, bunları toplayarak evinde yanan ocağa attı. Ertesi gün aynı yere gizlice giderek daha geniş arama yapan Uzun Mehmet, bazı yerleri kazarak çuvala koyduğu kömür numunelerini İstanbul'a götürdü.

Padişah II. Mahmut, kömürün bulunuşuna çok sevinerek Uzun Mehmet'i 50 altınlaödüllendirdi Ayrıca kendisine kaydı hayat şartıyla 600 kuruş maaş bağlandı. Böylece taş kömürünün bulunuşu, 8 Kasım 1829 olarak tarihe geçti.

KÖMÜRÜ BULDUĞU YERİ GÖSTERECEKKEN ÖLDÜRTÜLDÜ

Uzun Mehmet, bir heyetle Zonguldak’a dönüp kömürü bulduğu yeri göstereceği sırada daha İstanbul’da iken kahvesine zehir konarak dönemin Ereğli Ayanı Hacı İsmail Ağatarafından Leblebici Hanı'nda 8 Kasım 1829 tarihinde öldürtüldü.



